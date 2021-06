Ege’nin yükselen sanayi gücü: Bambi Yatak

Hem yurt içi satışlarında hem de ihracatta her yıl büyüme hedefini istikrarla sürdüren Bambi Yatak, sürdürülebilir büyüme planının sonuçlarını kısa sürede aldı. Bambi Yatak; Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından her yıl açıklanan, üretim ve satış performansı kriterlerine göre belirlenen, 100 büyük sanayi kuruluşu listesinde geçen yıl 75.sırada iken bu yıl 55.sıraya yükseldi. Liste içerisinde, geçen yıla nazaran daha yüksek bir sıralamada yer almanın gurur verici olduğunu ifade eden Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, “Bambi Yatak olarak her yıl kalıcı büyümeyi hedefliyoruz. Bunun yolunun da tüketici taleplerini iyi analiz ederek yeni ürünler geliştirmekten ve doğru pazarlarda ilerlemekten, kısacası rasyonel adımlarla büyümekten geçtiğinin farkındayız.” dedi.

"ÜRETİM VE İSTİHDAM ÖNCELİĞİMİZ"

Aile kökeni ve firma kuruluşu olarak İzmirli olduklarını ve 860 kişilik kocaman bir aile olduklarını belirten Emre Gökmen, “Üretmek keyifli bir iş. Bunun yanı sıra İzmir’de bunu gerçekleştirmek, İzmir’e istihdam sağlamak da bizi ayrıca mutlu ediyor.” diye konuştu.

Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen

ÜRETİM ALANI VE ÇALIŞAN SAYISI ARTACAK

Listedeki varlıklarını ve yükselişlerini her yıl sürmeyi hedeflediklerini ifade eden Gökmen, yatırımlarının devam ettiğini kaydetti. 2021 yılında İzmir Torbalı’daki Bambi Yatak fabrikasına 40 bin metrekare daha eklenerek toplam 110 bin metrekarelik üretim alanı oluşturulacağını ifade eden Gökmen, istihdam sayısını da arttıracaklarını belirtti.

"EGE'DEN TÜM DÜNYAYA BİR ROTA ÇİZDİK"

Yurt dışında da büyümeye devam edeceklerini ifade eden Gökmen, 20 ülkede toplam 100 adet olan satış noktasını, yıl sonuna kadar, 150’ye çıkartmayı planladıklarını söyledi. Gökmen:

Torbalı’da faaliyet gösteren fabrikamızda üretilen ürünler başta İzmir olmak üzere Türkiye’de 500 farklı satış noktasına ulaşıyor. Hedefimiz her geçen gün satış noktamızı gerek yurt içi gerek yurt dışında artırmak. Ege’den tüm dünyaya uzanan bir rota çizdik. İlerlediğimiz bu yolda bölgemiz olan Ege’de açıklanan 100 büyük sanayi kuruluşu listesinde olmaktan dolayı çok mutluyuz.

İlandır