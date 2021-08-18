Eğirdir Gölü’nü keşfetmek için 9 sebep

1- YAZIN EN SICAK GÜNLERİNDE BİLE SERİNLEME FIRSATI

Isparta, genelde kış turizmi ile adından söz ettiriyor. Ancak Eğirdir Gölü, yazın en sıcak günlerinde bile serin havası ile gezginlere rahatlama fırsatı veriyor. Bu fırsattan doyasıya yararlanmak isterseniz, gezi sürenizin büyük kısmını Bedre ve Altınkum plajlarına ayırabilirsiniz.

Göl çevresindeki en büyük plaj olan Bedre, 2 kilometre uzunluğa sahip. İlçe merkezine epey yakın konumdaki Altınkum Plajı’nda ise elektrik ve içme suyu altyapısı bulunuyor. Serin bir ortamda keyifli vakit geçirmek için dilerseniz göl çevresindeki koruma alanlarına ya da adalara da gidebilirsiniz.

2- STRESTEN ARINMANIZI SAĞLAYACAK SAKİN ATMOSFER

Eğirdir Gölü, serin havasından dolayı yoğun ilgi gördüğü yaz aylarında bile gezginlere sakin atmosfer sunmaktan geri kalmıyor. Siz de göl ve çevresindeki bu atmosferden yararlanıp, tüm yılın birikimi olan stresten kolayca arınabilirsiniz.

İşin açıkçası, ülkemizin dördüncü büyük gölünün kıyısında sadece oturmak bile negatif düşüncelerden kurtulmaya yetiyor. Ama keşfetme dürtünüz devreye girerse, rotanızı adalara çevirebilirsiniz. Böylece bir yandan zihninizi boşaltırken diğer taraftan bölgeyi tanımak adına birçok değerli fırsat ile karşılaşabilirsiniz.

3- DOĞA GÖZLEMİNDEN HOŞLANANLARI TATMİN EDECEK ZENGİNLİKTE EKOSİSTEM

Birinci derece sit alanı olarak koruma altına alınan göl, zengin ekosistemi ile doğa gözlemcilerini yıl boyunca kendisine çekiyor. Eğer siz de bu tarz aktivitelerden hoşlanıyorsanız, ilkbahar aylarında Eğirdir’e gidip farklı türleri doğal ortamlarında gözlemleyebilirsiniz.

Gölün sığ kesimlerindeki geniş sazlıklar sayesinde benekli su tavuğu, uzunbacak, sakar meke gibi türler güvenli yaşam alanlarına kavuşuyor. Bu alanlar ayrıca çim sazanı, sudak, gümüş balığı gibi türlerin de üremesini kolaylaştırıyor.

4- FOTOĞRAF ÇEKİMİ İÇİN İDEAL ORTAM

Eğirdir Gölü, Isparta ve çevresinde fotoğraf çekimi için tercih edilebilecek en ideal yerlerin başında geliyor. Gölün coğrafi yapısı sayesinde bu aktivite, yılın dört mevsimi büyük keyifle gerçekleştirilebiliyor. Üstelik çekim yapmak istediğinizde sadece kıyı kesimiyle yetinmek zorunda da değilsiniz. Seyir terasları ve Sivri Tepe gibi yükseltiler, farklı açılar yakalamayı ciddi anlamda kolaylaştırıyor.

Naçizane fikrimizi soracak olursanız, Eğirdir Gölü’nde en iyi görüntüler kışın yakalanıyor. Ama hafif puslu bir bahar gününde de epey güzel fırsatlarla karşılaşacağınızdan emin olabilirsiniz. Yaz aylarında ise sabahın erken saatleri, fotoğraf çekmek için en ideal zaman dilimi olarak öne çıkıyor.

5- RAHAT VE GÜVENLİK RİSKİ TAŞIMAYAN YÜRÜYÜŞ PARKURLARI

Şehir hayatının yoğunluğu çoğu zaman spor yapmayı güçleştiriyor. Dolayısıyla formda kalmak, oldukça zor bir hedefe dönüşüyor. Peki, yıl boyunca gerçekleştirmekte zorlandığınız bu hedefe ulaşmak için Eğirdir Gölü’nün biçilmiş kaftan olduğundan haberiniz var mı?

Gölün gerek ilçe merkezine denk gelen gerekse de tabiat parkı olarak koruma altına alınan kısımlarında gayet rahat hareket edebileceğiniz, güvenli birçok yürüyüş parkuru bulunuyor. Dolayısıyla gezginlere yalnızca bu aktiviteyi nerede gerçekleştireceklerine karar vermek kalıyor.

6- BÖLGE TARİHİNİ TANIMAYI KOLAYLAŞTIRAN YAPILARA YAKINLIK

Eğirdir Gölü, çoğu zaman zengin ekosistemi ve çevresini saran doğal güzellikler ile anılıyor. Ancak bize göre bölgenin köklü tarihini de es geçmemek gerekiyor. Özellikle kaleyi gezmeye zaman ayıran tatilciler; Lidya, Roma ve Bizans uygarlıklarından günümüze ulaşmış izleri detaylıca inceleme olanağı yakalıyor.

Moğol istilası sırasında hasar alan kale dışında 19. yüzyılda inşa edilen Aziz Anargiri Kilisesi’ni Eğirdir gezilecek yerler listenize ekleyebilirsiniz. Bu iki yapıya ek olarak adalar bölgesinin dar sokaklarını arşınlamaya da mutlaka zaman ayırmanızı tavsiye ederim.

7- ÇEVRESİNDEKİ DİĞER DOĞAL GÜZELLİKLER

Eğirdir Gölü, tek başına ele alındığında güzelliği ile insanın aklını adeta başından alıyor. Özellikle gün batımında ortaya çıkan manzaralar, insana tüm derdini unutturuyor. Ancak her ne kadar zor olsa da yalnızca Eğirdir’e odaklanmamak gerekiyor. Çünkü buraya gayet yakın mesafede Kovada Gölü ve Yazılı Kanyon gibi iki doğa harikası mekân daha bulunuyor.

Kovada Gölü, doğal çeşitlilik bakımından komşusu Eğirdir’den hiç geri kalmıyor. Hatta buradaki ortamın biraz daha bakir olduğunu söyleyebiliriz. Yazılı Kanyon ise sadece doğasıyla değil, aynı zamanda tarihi dokusuyla da birçok gezgine keyif dolu anlar yaşatıyor.

8- DAMAK ÇATLATAN LEZZETLERLE DOLU YÖRESEL MUTFAK

Yöresel mutfağı, Eğirdir Gölü’ne gitmek için sizi harekete geçirebilecek başlı başına çok özel bir neden. Üstelik gayet sağlıklı besinler kullanıldığı için formda kalma konusunda telaş yaşamak, en son akla gelen şey oluyor. Özellikle gölden avlanan balık türleri ve kerevit gerek yöre halkının gerekse de gezginlerin yoğun biçimde tükettikleri gıdaların başında geliyor.

Eğirdir’de tatil yaparken açlığınızı kolay yoldan bastırmak isterseniz, bir manavdan elma almayı tercih edebilirsiniz. Yörenin bereketli topraklarında yetiştirilen elmalar, pektin yönünden oldukça zengin. Dolayısıyla bir tanesi bile uzun süreli tokluk hissinin oluşması için fazlasıyla yetiyor.

9- HER TARZA UYGUN KONAKLAMA SEÇENEKLERİ

Eğirdir Gölü’nü özel bir tatil destinasyonu haline getiren nedenlerin sonuncusunu ise konaklama açısından gezginlere sunduğu özgürlük oluşturuyor. Eğer doğa ile iç içe olmaktan hoşlanıyorsanız, rotanızı doğrudan Can Ada’daki kamp alanına çevirebilirsiniz. Burası aynı zamanda karavan ile konaklamaya da uygun hale getirilmiş.

Konforundan ödün vermek istemeyenler içinse ilçe merkezinde birçok apart ve butik otel, pansiyon seçeneği bulunuyor.

Kaynak:https://neredekal.com/