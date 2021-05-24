Egzama kaşıntısı çocuğu uyutmaz

ÇOCUKLUK ÇAĞI EGZAMASI NEDİR?

Çocuklarda en sık karşılaştığımız deri hastalıklarından biri. Atopik dermatit veya atopik egzama hastalığın diğer isimleridir. Ataklarla seyreder, tekrarlayıcı ve kroniktir. Genellikle hayatın ilk yılında ortaya çıkar. Hastaların yarısı ilk 6 aydan önce, yüzde 85’i ise ilk 5 yaşta belirti gösterir. Belirtilerin şiddetli yaşandığı çocuklarda, çocuğun ve ailenin yaşam kalitesinde, çocukluk çağının diğer kronik hastalıklarından daha ciddi düzeyde düşüşe neden olabilir.

SEBEPLERİ NELERDİR?

En kuvvetli risk faktörü, birinci derece akrabalarda saman nezlesi, astım, egzama gibi atopik (alerjik) bir hastalığın varlığıdır. Hastalık genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkar. Hastalığı başlatan neden, derinin kuru olması nedeni ile derinin bariyer görevini yerine getirememesidir. Yine bariyer bozukluğu nedeni ile olguların bir kısmında ilerleyen dönemlerde besin alerjileri, astım, saman nezlesi gibi diğer atopik hastalıklar ortaya çıkabilir.

BELİRTİLERİ NEDİR?

Atopik dermatit 2 aylık dönemden itibaren yanaklar ve yüzün diğer bölgeleri, bacakların ön yüzü ve dirseklerin dış tarafında kaşıntılı, kızarık, akıntılı veya kabuklanan yaralar şeklinde kendini gösterir. Şiddetli hastalarda bez bölgesi hariç tüm vücutta belirtiler olabilir. Artan yaş ile boyun ve ense, bacakların arka tarafı, bilekler ve dirseklerin ön tarafında daha sert, kalın, kızarık, kaşıntılı alanlar ortaya çıkar. Zamanla açık veya koyu renk değişimleri, kaşımaya ikincil olarak gelişen kalınlaşmış ve kabalaşmış deri görüntüsü izlenebilir. Daha büyük çocuklarda ve erişkinlerde el ayası ve ayak tabanları etkilenebilir.

NE TÜR SORUNLARA NEDEN OLUR?

Yoğun ve şiddetli kaşıntı hissi nedeni ile uykuya dalmakta güçlük veya uykudan uyanmaya neden olabilir. Etkin tedavi yapılmayan çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve depresyon gibi psikiyatrik sorunlar gelişebilir. Açık yaralar varlığında deride çeşitli enfeksiyonlar görülebilir.

HASTALIĞI NELER TETİKLER?

Düşük nem oranı, aşırı sıcak ve terleme, nemlendirici uygulanmadan tekrarlanan su teması, stres, deri enfeksiyonları, deterjanlar, çözücüler, sert ve kurutucu sabunlar, alkol, parfüm içeren kişisel bakım ürünleri, yün gibi sert-kaşındırıcı giysiler. Şiddetli olgularda besin alerjileri de egzamayı tetikleyebilir.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIYOR?

Tedavinin temelini deri bakımı ve deriye uygulanan ilaçlar oluşturur. Doktorun önerdiği uygun güçteki kortizonlu pomatların, uygun sürelerde kullanılması önemlidir. Deri bakımı ve topikal (krem, losyon gibi deriye uygulanan) tedavilere cevap vermeyen çocuklarda fototerapi, bağışıklık sistemini düzenleyen ilaçlar ve biyolojik ajanlar kullanılır.

MÜCADELE KURALLARI

›› Çocuğunuza günlük olarak ılık su ile kısa süren (5 dakika) banyo yaptırın.

›› Parfümsüz ve sabun içermeyen özel temizleyicileri kullanın.

›› Nemlendirici sürmeden önce deriyi, nazikçe, tamponlayarak kurulayın.

›› Banyonun hemen ardından, ilk 3 dakika içinde nemlendirici uygulayın. Uygun özellikteki nemlendirici ürünleri, günde en az 2 kez olacak şekilde düzenli olarak uygulayın; her su teması sonrasında tekrarlayın. ›› Atopik dermatitli çocuklar için pamuklu giysiler tercih edin.

›› Ortam çok kuruysa iç mekanlarda soğuk hava buharı cihazları kullanın. ›› Ortam ısısını terlemeye neden olmayacak şekilde ayarlayın.

›› Tırnaklarını kısa tutun. ›› Atak geliştiğinde hekime başvurun.