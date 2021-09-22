Egzamasının nedeni besin alerjisi olabilir

ATOPİK DERMATİT NEDİR?

Genellikle çocukluk çağında başlayan ciltte kuruluk, kızarıklık, kaşıntı gibi sorunlara yol açan bir deri hastalığıdır. Hastanın yaşına göre vücudun farklı bölgelerini tutabilir. k Süt çocukluğu döneminde: En sık yüzde (genellikle yanaklarda), saçlı deride, diz ve dirsek bölgelerinde ve kulak arkasında görülür. kİki yaşından büyük çocuklarda:

Daha çok dirsek önü,diz arkası, boyun,elve ayak bileği bölgesinde görülür. Tutulan bölgeler dederide kalınlaşma,kabalaşma olur,deri çizgileri belirginleşir.

Ergenlik döneminde: Kaşıntı ve deride kalınlaşma ön plandadır. Lezyonlar daha çok el ve ayak bilekleri, kol ve bacakların iç yüzlerinde, göz çevresi, yüz, boyun ve gövdenin üst kısmındadır. Sadece ellerde bile görülebilir. Ciltte çizgilenme, kalınlaşma ve rengin kahverengileşmesine neden olur.

SEBEPLERİ NELER?

Atopik dermatiti olan çocukların yarısına yakınında besin alerjileri görülebilir. En sık şu gıdalar besin alerjisine neden olur: İnek sütü Yumurta Buğday Kuruyemişler (fındık, fıstık gibi) Balık Kabuklu deniz ürünleri Evtozuakarları,evcil hayvan alerjenlerivepolenlerde atopikdermatithastalarında alerjiye neden olabilir.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Genel önlemler: Hastaların yüzde 20 kadarında diyet çok önemli. Şikayetleri şiddetlendirdiği düşünülen gıdaların tüketilmemesi gerekir. Hastalığı alevlendiren alerjenlerin tespiti için dikkatli bir öykü alınmalı, deri veya spesifik Ig E testleri yapılmalı. İlaç tedavisi: İlaçlarla ciltte meydana gelen alerjik reaksiyonlar baskılanır. İltihabın baskılanması tedavinin en önemli basamağıdır. Genellikle lokal ilaçlar kullanılsa da dirençli hastalar için sistemik ilaçlar da var. Kortizonlu ilaçlar sadece egzamanın olduğu yerlere sürülür. Egzamalarda enfeksiyon geliştiğinde antibiyotik tedavisi kullanılır. Fototerapi ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar yeterli yanıt alınamayan hastalarda nadir olarak gerekli olabilir.

Cildin nemlendirilmesi: Ciltteki kuruluğunun giderilmesi için ılık suyla banyoyapılması ardından cildin suyunu korumak için su ya da yağ bazlı nemlendirici sürülmesi önemli. Cildi tahriş edebilecek uygulamalardan kaçınmak gerekir. Nemlendiricilerin alerjen ya da kimyasal madde içermemesine dikkat edilmeli.

NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Vücuttaki döküntünün ve diğer şikayetlerin kötüleşmemesi için cildin kaşınmaması gerekir. Kaşıntıyı önlemek için çocuğunuzun tırnaklarını kısa, düz ve temiz tutun. Kaşıntı başladığında nemlendirici uygulayın. Sabun, deterjan, güzel kokulu cilt bakım ürünleri gibi tahriş edici maddelerden kaçının. Çocuğunuza aldığınız kıyafetleri giydirmeden önce mutlaka yıkayın. Diğer kumaşlara nazaran daha az tahriş edici olan pamuk veya pamuk karışımlı giysiler tercih edin. Yün veya tahriş edici kumaşlardan sakının. Rahatsız ediyorsa giysilerin etiketini çıkarın. Kokusuz ve boyasız deterjanlar kullanın. Güneş yanıklarından kaçının. Yüksek faktörlü koruyucu güneş kremi kullanın. Evinizi rahat bir sıcaklık ve nem düzeyinde tutun. Egzamanın sebebi besin alerjisiyse çocuğunuzu o besinden ya da besinlerden uzak tutun. Stres egzamayı tetikleyebilir. Çocuğunuzu aşırı stresten uzak tutun.