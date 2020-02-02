Egzersiz öncesi esneme hareketleri yapılmalı mı?

Spor veya antrenman için yapılan esneme hareketleri, eklemlerin hareket etme yeteneğini artırıyor. Başka bir değişle, eklemin bükülmesini sağlar.Jimnastik gibi bazı aktiviteler daha fazla esneklik gerektirir. Koşma ise, fazla esneklik gerektirmeyen bir aktivite. Açma-germe hareketleri üzerine yapılan araştırmaların çoğu statik gerilmeye odaklanmıştır. Açma-germe veya esneme hareketlerinin mekaniği tam olarak anlaşılamasa da düzenli gerilmenin hem kasları daha esnek hale getirdiği, hem de sinir sistemini yeniden eğiterek esnekliği arttırdığı düşünülmektedir.

Bath Üniversitesi'nden biyomekanik alanında öğretim görevlisi olan Dr.Polly McGuigan, 'Benim düşüncem, sadece artan toleransın bazı germe programlarında görülebilecek etki ölçeğine sahip olmayacağı için kas-tendon birimi seviyesinde bazı değişiklikler olması gerektiğidir' diyor.

Ne kadar esnekliğe ihtiyacım var?

Esneme ihtiyacınız, yapacağınız egzersize bağlıdır. Bir jimnastikçinin veya bir balerin esneklik talepleri bir koşucununkinden çok farklıdır. Egzersiz sırasında güç üretmek için kaslar ve tendonlar enerjiyi bir yay gibi depolar ve serbest bırakır. Çok fazla esneklik, kasın doğal yayınını azaltabilir, bu da koşu, atlama ve koşu, futbol veya basketbol gibi ani yön değişikliklerini içeren aktiviteler için zararlı olabilir.

Az esneme yaralanmalara neden olabilir

Az esneklik ise, kas yaralanması riskini artırabilir.

Kas yaralanmaları, kas çok fazla stres altına alındığında, tipik olarak basınç altında gerildiğinde -örneğin; bir ağırlığı düşürürken- ortaya çıkar.

Yaralanma, kas yeterince esnek olmadığı için değil, kas kendini destekleyecek kadar kuvvet üretmediği için oluşur. Bir kas, yeterince güçlü olmadığı veya belirli bir hareket için doğru zamanda kasılmadığı için yeterli güç üretmeyebilir.

Egzersiz yapmadan önce kaslarımı germeli miyim?

Uzmanlar, 'Amaç yaralanmayı azaltmaksa, egzersizden önce esnemek yardımcı olmaz' diyor. Kaslarınızı hafif aerobik hareketlerle ısıtarak ve yavaş yavaş yoğunluklarını artırarak daha gelişmiş hale getirebilirsiniz. Çoğu rekreasyon egzersizi için, egzersize başlamadan önce esneme kişisel bir tercih meselesidir. Uzmanlar, 'Germeyi seviyorsanız, yapın ve germeyi sevmiyorsanız, yapmayın' diyor.

Isınmanın amacı, seçtiğiniz aktiviteye zihinsel ve fiziksel olarak hazırlanmaktır. Tipik bir ısınma en az 10 dakika sürecek ve hafif aerobik hareketler ve gerçekleştirmek üzere olduğunuz aktivitenin hareketlerini taklit eden dinamik bir gerilme içermelidir.

Isınma sırasında hareket aralığını kademeli olarak artırmak, vücudu spor sırasında bu hareketlerin daha yoğun versiyonuna hazırlayacaktır. Bu işlem kalp atış hızınızı ve kaslarınıza giden kan akışını artıracak, böylece onları ısıtacaktır. Sıcak kaslar daha az serttir ve daha verimli çalışır.

Kaynak: NHS



