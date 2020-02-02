Egzersiz sonrası oluşan aknelerden kurtulmanın 10 yolu

Birçok yönden, egzersiz cildimiz için çok iyi olabilir. Spor yapmak, cilt hücrelerine giden kan akışını artırabilir, besinleri ve oksijeni getirerek iyileşmeye yardımcı olur ve toksinleri vücuttan uzaklaştırır. Stresi azaltmaya da yardımcı olabilir. Bununla birlikte spor salonunda ter dökmek, akne oluşumuna neden olan bakterilerin gelişmesi için iyi bir ortam oluşturur. Egzersiz sonrası akneleri önlemek için dermatologlar aşağıdaki 10 ipucunu yapmanızı tavsiye ediyor.

1-Spor yapmadan önce makyajınızı silin

Ohio State Üniversitesi'nden Dr. Susan Massick, spordan önce makyajınızı silmenizi tavsiye ediyor. Egzersiz sırasında ciltte kan akışı artar. Bu artan kan akışı gözeneklerin açılmasına neden olur. Makyaj, genişlemiş gözeneklerde ter ve bakterilerin sıkışmasına neden olabilir. Zamanla bu durum gözeneklerin tıkanmasına ve aknelerin oluşmasına neden olur.

2-Saçınızı toplayın

Dr. Massick, spor sırasında saçların toplanması gerektiğini belirtiyor. Saçlarınızdaki doğal yağlar ve saç bakım ürünleri spor sırasında cildinize aktarılabilir. Saç ayrıca cildinizdeki nemi tutabilir. Bu da gözenekleri tıkayabilir ve mantar büyümesini teşvik edebilir.

3-Yüzünüze dokunacak tüm aletleri temizleyin

Yüzünüze dokunacak tüm ekipmanları temizleyin. Egzersiz sırasında müzik dinlemekten veya podcast'ten hoşlanıyorsanız kulaklıkları da temizlemeniz gerekir. Kask gibi yüzünüze değen spor ekipmanlarını da temizlemelisiniz.

4-Paylaşılan egzersiz ekipmanını temizleyin

Massick, kullanmadan önce tüm paylaşılan egzersiz ekipmanlarını silmenizi tavsiye etti. Kullanmadan önce ekipmanı silmek, cildinize değecek bakteri, kir ve yağların temizlenmesine yardımcı olacaktır.

5-Yüzünüzü ellemeyin

Massick ayrıca bir egzersiz sırasında yüzünüze ellerinizle dokunmama alışkanlığı kazandırmayı da önerdi. Dokunduğunuz bakteriler, yağlar veya kirler cildinize aktarılarak tıkanmış gözeneklere ve iritasyona katkıda bulunabilir.

6-Gevşek ve ter emici giysiler giyin

Dar ve teri tutan kıyafetler, akneler için mükemmel koşullar yaratır. Deride MalasseziaTrusted Source adlı yaygın olarak bulunan bir tür maya, egzersiz kıyafetlerinizin yarattığı sıcak, nemli koşullarda gelişebilir. Bu maya cildinizde aşırı büyüdüğünde, bir tür mantar aknesinin gelişmesine neden olabilir.

Bu tip akne genellikle bakteriyel akne olarak yanlış teşhis edilir ve yanlış tedaviye yol açar. Aşırı mantar büyümesine bağlı cilt sorunları oral antifungal ilaçlar gerektirir.

7-Terli kıyafetlerinizi en kısa zamanda değiştirin

Rush Üniversitesi Tıp Merkezi dermatoloji yardımcı doçenti olan Dr. Elizabeth M. Damstetter, antrenmandan sonra terli kıyafetlerin bir an önce çıkarılması gerektiğini söylüyor. Tekrar giymeden önce çamaşırlarınızı yıkadığınızdan emin olun, çünkü yağ ve kirler, kıyafetten cildinize aktarılabilir.

8-Antrenman sonrası duş alın

Mümkünse, egzersizden sonra cildinizde birikmiş olabilecek ter, yağ, kir ve bakterileri temizlemek için duş alın. Damstetter, akneye meyilli cildi temizlemek için benzoil peroksit içeren yüz ve vücut temizleyicilerinin kullanılmasını öneriyor. Benzoil peroksit, Cutibacterium acnes adı verilen akne oluşumuna neden olan bakteri miktarını azaltabilir.

Benzoil peroksit cildiniz için çok sertse, egzersiz yaptıktan sonra bakterileri ve yağları çıkarmak için alternatif olarak yumuşak, yağsız bir temizleyici veya misel su kullanabilirsiniz. Egzersiz yaptıktan sonra duş almak mümkün değilse, en azından yüzünüzü yıkamanız gerekir.

9-Reçetesiz satılan retinoid kullanın

UW Health'e göre, retinoidler genellikle akne ve kırışıklıkları tedavi etmek için kullanılan A vitamini türevleridir. Genellikle krem ​​veya jel formülasyonunda bulunurlar ve çeşitli özelliklere sahiptirler. Damstetter, adapalen (Differin) gibi retinoidlerin cilt hücresi döngüsünü artırıp ve iltihabı azaltabileceğini belirtti.

İnatçı akne için tazaroten (Tazorac) ve tretinoin (Retin-A) gibi daha güçlü retinoidler reçete ile elde edilebilir.

10-Dermatoloğa görünün

Kişisel bakım önlemleri sivilcenizi kontrol altında tutmuyorsa, derhal dermatoloğa görünmeniz gerekir. Dermatolog aknenizi tedavi etmeye yardımcı olacak ilaçlar reçete edebilir.

Ayrıca bazı insanlar için egzersiz sonrası akne katkıda bulunabilecek aşırı terlemeyi de tedavi edebilirler.







































