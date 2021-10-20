Egzersizden önce ve sonra bir fincan çay içerseniz...

Egzersizden önce ve sonra kaybettiğimiz suyu geri kazanmak için genellikle yalnızca su içiyoruz. Spor ve Fitness için Çay: Kapsamlı İnceleme başlıklı bir araştırma, çayın egzersizden önce ve sonra içilmesinin faydalarına yönelik inceleme yaptı. Araştırmada günlük diyete çay eklemenin egzersiz öncesi ve sonrası faydaları olabileceğini ortaya çıkardı. Express'te yer alan araştırmaya göre çayın faydalarından yararlanmak için her gün 4 fincan tüketmek gerekiyor. Uzmanlar her gün tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerin günlük performansımızda güçlü bir etkisi olduğuna inanıyor. İngiliz Kamu Sağlığı'na göre su ihityacımızı karşılamak için günde 6 ila 8 bardak su, yağsız süt ya da şekerisiz sıvı içecek tüketmeliyiz. Vücut ağırlığımızın yüzde 50 ila 60'ı sudan oluşur bu nedenle bu miktarı korumak önemli.

Egzersiz yapıyor ve sürekli hareket halindeyseniz vücudunuzdaki su seviyelerini korumanız önemli. Özellikle de söz konusu performanssa.

SU KADAR FAYDALI

Daha kafein içeren çayın dehidrasyona neden olabileceği öne sürülüyordu. Ancak şimdiki araştırma, çayın da hidrasyon seviyelerini su kadar koruduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar, bir fincan sütlü çay içen katılımcılardan kan ve idrar testi alarak bu sonuca vardı.

Bir fincan çay, kahvenin yarısı kadar kafein içeriyor. Egzersiz, vücuttaki su oranlarını düşürür ve bu da performansı etkileyen önemli bir durumdur.

Araştırmanın sonucunda, 8 gün boyunca günde 3 fincan çay içen kişilerin kaslarının 24 saat içinde iyileştiği ortaya çıktı.

KİLO VERMEYE DE YARDIMCI OLUYOR

Çay sadece vücudun su seviyelerini düzenlemekle kalmıyor ayrıca bazı türleri daha hızlı kilo vermenizi de sağlayabiliyor. Yapılan bir çalışma matcha çayının zayıflamaya yardımcı olduğunu buldu. Bir gün içinde içilen 4 fincan matcha çayı, yağ yakılmasına yardımcı oluyor.

Çalışmalar, egzersizle birlikte çayın kilo kaybını artırmaya yardımcı olabileceğini düşündürüyor. Peki zayıflamaya yardımcı olabilecek başka çaylar da var mı?

Bu çayları denemeden önce bir uzmana danışmanızda fayda var.

HIZLI ZAYIFLATAN ÇAYLAR

YEŞİL ÇAY

Kilo verdiren en popüler çaylar arasında yer alan yeşil çay, sabahları 1 bardak içildiğinde gün boyu yağ yakmanızı ve enerjik olmanızı sağlayabilir. Yeşil çay içtikten sonra sık sık tuvalete gitme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu metabolizmanızın iyi çalıştığını gösteren bir durum. Bu sayede detoks etkisi yaratarak zayıflamanızı sağlar.

KİRAZ SAPI ÇAYI

Kiraz sapı çayı, zayıflamaya yardımcı olmasının yanı sıra, sindirim sistemini de düzene sokar. Düzenli tüketildiğinde ise bağışıklığı güçlendirir. Kötü kolesterolü düşürebilir ve ödem attırır.

MATE ÇAYI

Mate çayı, vücuttan fazla suyun atılmasına yardımcı olur ve iştah kesici etkileriyle tok tutucu özellikleri bulunur. Mate yaprağının bu özellikleri sayesinde daha az yemek tüketmenize ve tok kalmanıza yardımcı olur.

OOLONG ÇAYI

Oolong çayı yemeklerden sonra 1 fincan tüketildiğinde zayıflatabilir. Yemeklerde alınan zararlı toksinler ve yağa dönüşecek olan besinlerin kolaylıkla parçalanması ve vücuttan atılması mümkün hale gelir.

ZENCEFİL ÇAYI

Zencefil çayı, besinlerin sindirimini kolaylaştırır ve kilo vermeyi hızlandırır. Dilerseniz içine bir dilim limon da ekleyerek faydalarını ikiye katlayabilirsiniz.

BİBERİYE ÇAYI

Hazımsızlık sorunu çekenlerin yardımına koşan biberiye çayı, vücuttaki toksinlerin atılmasına ve kabızlığın giderilmesini sağlar. Ayrıca biberiye yağını göbeğinize sürdüğünüzde o bölgedeki yağı terleme yolu ile vücuttan atar.

HİBİSKÜS ÇAYI

Hibisküs çayının tok tutma özelliği var. Bu sayede kilo vermeniz daha kolay hale gelir. Ayrıca toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur ve metabolizmayı hızlandırır. günde 2 kez tüketilebilir.

KUŞOTU ÇAYI

Kuşotu çayı, şişkinliği önler ve ödem atmaya yardımcı olur. Potasyum ve magnezyum bakımından da zengindir. Akşam yemeğinden sonra 1 fincan kuşotu çayı içmeniz, midenizin şişliğini indirecek ve müshil etkisi yapacaktır.

MAYDANOZ ÇAYI

Maydanoz çayının düzenli olarak tüketilmesi şişkinliği azaltır ve hazımsızlığa iyi gelir. Zayıflatıcı etkilerinin yanı sıra idrar sökücü ve sindirim sistemini düzenleyici etkileri de var.

ISIRGAN OTU ÇAYI

Isırgan otu çayı ödemin atılmasına yardımcı olur. Bu sayede kilo vermeyi kolaylaştırır. Şişkinlik yoksa, daha zayıf ve fit görünürsünüz.

PU-ERH ÇAYI

Pu-erh çayının içerdiği kateşinler, kafein ve theanin bileşikler kilo kaybını düzenlemeye yardımcı olur. Pu-erh çayı obezite karşıtı özellikleri açısından kilo sorunu olan vücudun düzenlenmesinde diğer çay türlerine göre daha büyük oranda yardımcı olduğu araştırmalarca ortaya çıktı.

LİMON ÇAYI

Limon çayı, ödem atmanıza yardımcı olur. Sindiriminizi hızlandırarak kilo vermenizi sağlayan limon çayı, bağışıklık sisteminizi de içeriğindeki C vitamini sayesinde düzene sokar. İştah kesme özelliği de vardır.

FUNDA YAPRAĞI ÇAYI

Funda yaprağı çayının idrar söktürücü özelliği vardır. Funda yaprağını, mate ile birlikte kullanırsanız, daha etkili bir zayıflama çayı elde etmiş olursunuz. Sindirim sistemini koruyan funda yaprağı ayrıca idrar yolu hastalıklarının da önüne geçer.

MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI

Mısır püskülü çayının idrar söktürücü özelliği vücuttan toksinlerin ve diğer zararlı maddelerin atılmasını sağlar. Bu çay sindirimi kolaylaştırmaya ve sindirim problemlerini tedavi etmeye yardımcı olur. Mısır çayı karaciğer tarafından safra salgısını uyararak yiyeceklerin uygun sindirilmesini sağlar.

KUŞBURNU ÇAYI

Kuşburnu çayı, kilo problemiyle mücadele edenlerin imdadına yetişiyor. Bu çay özellikle obezite ve göbek yağlarını ortadan kaldırıyor. C vitamini bakımından da oldukça zengin bir çaydır.

YABAN MERSİNİ ÇAYI

Dengeli beslenmeyi sağlayan ve açlık hissini bastırmaya yardımcı olan yaban mersini çayının düzenli kullanımda zayıflatma etkisi var.

KARNIYARIK OTU ÇAYI

Kabızlık ve sindirim sorunlarınızı karnıyarık otu çayı ile giderebilirsiniz. Bu çay, bağırsakları yumuşatarak tuvalete çıkmayı kolay hale getirir. Düzenli kullanıldığında kolesterolü de düşürür.

BEYAZ ÇAY

Beyaz çay, diğer çaylara oranla daha yüksek bir antioksidan etkiye sahiptir. Beyaz çayın yağ yakıcı ve vücuttaki yağ oranını dengelemeye yardımcı etkiye sahip olduğu ve dolayısıyla obezite ve obezite ile ilişkili sorunların tedavisinde yararlı olabileceği belirtiliyor.

TARÇIN ÇAYI

İçeriğinde bol miktarda antioksidan bulunan tarçının tek başına kilo verdirme özelliği yoktur fakat kan şekerinin hücrelerce işlenmesini sağlayan insülin hormonunu dengeleyerek diyetinize destek olur.







