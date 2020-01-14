Egzersize başlamak için yaş önemli değil

70 yaşındaki Jim Owen, Wall Street'teki kariyerinin sağlığını bozduğunu fark etti. Şimdi 79 yaşında olan Owen, egzersiz yapmaya başladı. 50 Yaşından Sonra Fitness isimli bir kitap çıkaran Owen, sporun hayatında gerçekleştirdiği değişimleri kaleme aldı. Frontiers in Physiology dergisinde yayımlanan bir araştırma, Owen'in kararını destekliyor.Araştırmaya göre, daha önce düzenli olarak çalışmamış ve yaşlı olsanız bile, vücudunuz kas oluşturma yeteneğine sahip.

İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nden bir ekip, erkeklerin kas kütlesi oluşturma yeteneğini karşılaştırdı. İki gruba baktılar: En az 20 yıl boyunca haftada en az iki kez egzersiz yapan 60 yaşından büyükler ve tutarlı bir egzersiz rutini olmayanlar.

Katılımcılara deney ve spordan 48 saat önce kas biyopsisi daha sonra da farklı bir biyopsi yaptılar. Deneklere izotop izleyici bir içecek içirildi. İçecek, araştırmacıların proteinlerin kas içinde nasıl geliştiğini görmelerini sağladı.

Her iki grubun da egzersize yanıt olarak kas yapma yetenekleri eşitti.

Araştırmacı Leigh Breen, 'Çalışmamız, yaşamınız boyunca düzenli bir sporcu olmanızın önemli olmadığını açıkça göstermektedir. İstediğiniz zaman egzersizden faydalanabilirsiniz. Açıkçası iyi sağlık ve egzersize uzun vadeli bir bağlılık, tüm vücut sağlığına ulaşmak için en iyi yaklaşımdır, ancak daha sonra spora başlamak bile yaşa bağlı zayıflık ve kas zayıflığını geciktirmeye yardımcı olacaktır' dedi.

Kaynak: Healtline