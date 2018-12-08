Ekmek yemek ya da yememek, işte bütün mesele bu!

Diyetisyen Fatma Yiğitoğlu ekmek tüketimiyle ilgili doğru bilinen yanlışları ve merak edilenleri Hürriyet Aile için anlatıyor. Kulak veriyoruz...

Bu konuyla ilgili birçok soruyla da her gün karşılaşmaktayım. Ekmeği yemeyelim mi? Ekmek yersem, zehir mi yemiş olacağım? Ama burada sorulması gereken soru, bu değildir. Asıl soru ‘Hangi ekmeği tüketmeliyim’ sorusu olmalıdır. Yani; doğru tahılı seçip, doğru ekmeği yemeliyiz.

BEYAZ EKMEĞİN BESLEYİCİ DEĞERİ ÇOK AZ

Beyaz undan yapılan ekmek, rafine edilmiş undan yapılmış ekmektir. Glisemik indeksi yüksek olan bu rafine unun besleyici değerleri çok azdır. Çünkü beyaz unu elde etmek için tahılın kepeğini ve özünü yani ruşeym kısmını çıkartılıyor. Kepek yani kabuk kısmı besinsel lifler ve fitosterollerden zengin olan tabaka çıkartılıyor. Ruşeym yani özü ise asıl besinsel gücü oluşturan kısımdır. B ve E vitamini açısından zengin tohum özüdür. Beyaz undan yapılmış ekmeği tüketirseniz, kepek ve ruşeymini kaybetmiş sadece nişasta ve gluten kısmı tüketmiş olursunuz.

TAM TAHILLI EKMEĞİN BESLEYİCİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

Tam tahıllı un ise, tahılın kepeği ve ruşeymi içinde kalacak şekilde öğütülür. Böylece tam tahıllı un besleyici değeri çok daha yüksek ve lezzetli olur. Kepek kısmı, besinler lifler ve fitosteroller açısından zengin tabakadır. Ruşeym yani tohumun özü protein, yağ, vitamin ve minerallerce zengin depodur. Tam tahıllı un, beyaz undan yaklaşık 3 kat kadar daha fazla vitamin ve mineral içerir. Tahılın aroma ve tat kısımları kepek kısmında olduğu için beyaz undan daha lezzetlidir.

NE KADAR SAĞLIKLI DA OLSA FAZLASI KİLO YAPIYOR

Ekmek tüketimi konusunda önemli bir kısım ise tam tahıllı undan yapılan ekmek de olsa ekmeğin porsiyon miktarıdır. Ne kadar sağlıklı undan yapılmış ekmek de olsa fazla tüketmekten kaçınmalısınız. Herkese göre değişen günlük ekmek tüketim miktarı vardır. Fazlasını tüketmek kilo almanıza neden olur. Bu yüzden günlük ekmek porsiyon miktarınız kadar tüketin. Ayrıca sadece ekmek porsiyon miktarını kontrol etmek yetmez. Börek, kurabiye, lahmacun, kepekli makarna gibi diğer ekmek türevi olan besinlerinde porsiyonunu kontrol etmelisiniz. Ekmeği az yer ama yerine ekmek türevlerini çok yerseniz yine sağlıklı miktarı aşmış olursunuz.



