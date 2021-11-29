Ekonomi Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomi

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekim ayında 101,4 olan ekonomik güven endeksi Kasım ayında %2,0 oranında azalarak 99,3 değerine düştü.

29 Kasım 2021, Pazartesi 10:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 101,4 iken, Kasım ayında %2,0 oranında azalarak 99,3 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Kasım ayında %7,3 oranında azalarak 71,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,7 oranında azalarak 119,4 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,6 oranında artarak 112,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,0 oranında artarak 93,6 değerini aldı.


Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
6 Mayıs 2024'ten sonra çıkacak bir EYT'den yararlanırsınız
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Ulaşımda yeni çözüm
Hakan Çelik
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Uygarlığın ölçüsü kaç metrekare?
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Elektrikte 3 zamanlı tarifeyle düşük fatura
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Alışveriş karakterin ne?
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? TCMB PPK toplantısı ne zaman?