Ekonomik güven endeksi açıklandı
Ekim ayında 101,4 olan ekonomik güven endeksi Kasım ayında %2,0 oranında azalarak 99,3 değerine düştü.
29 Kasım 2021, Pazartesi 10:20 Son Güncelleme:
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Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 101,4 iken, Kasım ayında %2,0 oranında azalarak 99,3 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Kasım ayında %7,3 oranında azalarak 71,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,7 oranında azalarak 119,4 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,6 oranında artarak 112,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,0 oranında artarak 93,6 değerini aldı.
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