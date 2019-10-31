Ekonomiye güven 15 ayın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; güven endeksi ekimde 89.8’e çıktı (artış yüzde 4.5). Endeks eylülde 86’ydı. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Güçlü toparlanma

Ekonomik göstergelerdeki iyileşme Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da gündemindeydi. Twitter hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan Albayrak, “Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor. Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak” dedi.

İnşaat ve perakende

Hem tüketici hem de üretici tarafındaki iyileşme dikkat çekiyor. Bakan Albayrak, bu durumu anlatan bir infografik de paylaştı. Buna göre; perakende ticaret sektörü güven endeksi ekimde yüzde 4.8 artışla 102.3, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 8.3 artarak 65.1, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.6 artarak 90.7, reel kesim güven endeksi de yüzde 4.5 artışla 104.2'ye çıktı.