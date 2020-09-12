Ekonomiye kazandırılacak altın hamle!

İstanbul Altın Rafinerisi ve kamu bankalarınca geliştirilen projeyle, vatandaşlar banka şubesine gitmeden 81 ilde 1.000 yetkili kuyumcu aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına yatırabilecek. Banka güvencesinde saklanacak altın, istendiği zaman fiziki olarak çekilebilecek. Yastık altında 5 bin ton (325 milyar dolar) altın bulunuyor.

Değer tespiti

Istanbul Altın Rafinerisi, sistemin sağlıklı işleyebilmesi için Altın Değerleme Sistemi (KADSIS) adlı özel bir yazılım geliştirdi. Bu yazılım sayesinde kuyumcular altının değerini daha kolay tespit edecek. Yani vatandaş güven içerisinde altınına ekspertiz yaptırarak anında banka hesabına 24 ayar karşılığını gram cinsinden yatırabilecek. Alım-satım, bozdurma, nakde çevirme gibi işlemler yapılmadığı için altının değerinden herhangi bir masraf da düşülmeyecek.

Kolay ve güvenli

İstanbul Altın Rafinerisi ile başlatılan sistemde, belirlenen kriterlere uygun olan kuyumcular Altın Değerleme Noktası (ADN) olarak atanıyor. Sistemin en büyük özelliklerinden biri vatandaşların banka şubesinin altın yatırma gününü beklemeden kendilerine en yakın anlaşmalı kuyumcuya giderek altınlarını banka hesabına yatırabilecek olması. KADSİS’te kuyumcuya götürülen altınlar her yerde tek bir standart değerle hesaplanıyor.

Her şey göz önünde olacak

Yurt genelinde 70’ten fazla altın değerleme noktası test aşamasında faaliyete geçmiş durumda. Bu sayının her geçen gün birçok ile yayılarak artacağı öngörülüyor. ADN’de yapılacak işlemlerin tamamı vatandaşın gözünün önünde gerçekleşecek. Üstelik tüm bu işlemler, bankadan her aşamada gelen güvenlik kodu mesajıyla ücretsiz olarak yapılacak. Bunun için vatandaşın öncelikle bir kamu bankasında altın hesabının bulunması gerekiyor.