El Clasico resmen ertelendi!

İspanya Futbol Federasyonu, Katalonya'daki protestolar ve şiddet içeren eylemler nedeniyle, 26 Ekim'de Barcelona'nın Real Madrid'i ağırlayacağı "El Clasico"nun ertelendiğini duyurdu.





Federasyondan yapılan açıklamaya göre maçın oynanacağı yeni tarih 21 Ekim'e kadar iki takım arasındaki görüşmeler sonucunda belirlenecek.





Geçen pazartesi günü, 9 ayrılıkçı Katalan siyasetçiye hapis cezası verilmesiyle başlayan protestolar şiddet eylemlerine dönüşmüştü.









Protestolar başladığından beri aralarında polislerin de bulunduğu en az 250 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.





La Liga yönetimi, 26 Ekim Cumartesi günü Camp Nou Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın, güvenlik sorunu yaşanabileceği gerekçesiyle Madrid'de oynanmasını talep etmişti.





Polisle göstericiler çatışıyor





Barcelona başta olmak üzere Katalonya’nın hemen her şehrinde bir süre önce başlayan ve sürmekte olan sokak gösterileri bu kararın gerekçesi olarak gösterildi.

Bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verilen mahkumiyet kararlarına karşı düzenlenen protestolar sırasında zaman zaman şiddet tırmanırken, göstericiler ile polisler arasında çatışmalar çıkıyor.