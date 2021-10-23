Fox TV’nin yeni dizisi El Kızı’nın oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Ezo isimli genç kadının acı dolu yaşam hikayesinin anlatıldığı dizi daha ilk fragmanıyla dikkatleri üzerine çekmişti. İşte El Kızı dizisinin oyuncu kadrosu ve hayat verdikleri karakterler…

EL KIZI’NIN OYUNCULARI VE CANLANDIRDIKLARI KARAKTERLER

Ezo Bozdağlı: SEVDA ERGİNCİ

Annesinin ölümü ile çocuk yaşta öksüz kalmış, büyürken babası tarafından aşağılanıp, babaannesi tarafından da göz ardı edildiği ve sevgisiz büyüdüğü için, hırçın, intikamcı bir karakter geliştirmiştir. Çabuk karar verir, sinirlendiği zaman gözü hiçbir şey görmez, pire için yorgan yakabilir...

Hayatta iki gayesi vardır. Biri annesi gibi öğretmen olmak, diğeri aşk evliliği yapmak… Babası gibi bir adamla evlenmeyeceğine ve annesinin kaderini yaşamayacağına yemin etmiştir.

Cavidan Bozdağlı: PERİHAN SAVAŞ

Ezo’nun babaannesi. Gelenekçi, dominant bir kadın… Onun için önemli olan tek şey kan bağı... Soyadlarının saygınlığını zedeleyecek hiçbir şeye tahammülü yoktur... Ezo’yu sever ama doğru bildiklerinden de taviz vermez. Bu yüzden babaanne torun sık sık karşı karşıya gelir.

Resul Bozdağlı: FİKRET KUŞKAN

Nobran, hoyrat, kaba, sevgisiz, acımasız bir adam... Çok zeki ama kötücül bir zeka...

Ağzında altın kaşıkla doğmuş. Babasının sıfırdan var ettiği şirketin başına geçtiğinde olumsuz olan bütün özellikleri işe yaramış ve adeta bir korku imparatorluğu yaratmış...

Birden çok kadınla ilişkisi var. Evlendiğinde de bu ilişkilerini sürdürmüş. Ama her zaman gözde metresi Nermin olmuş...

Ayfer Bozdağlı: NUR YAZAR

Taşralı, atladığı sınıfa beceriksizce ayak uydurmaya çalışan, dedikoducu, köylü kurnazı...

Ayfer anne ve babası ölünce kardeşini tek başına büyütmüş... Yalnızlığı onu kasabada savunmasız bir hale getirmiş. Resul bundan faydalanmış ve metreslerinden biri yaparak, güya Ayfer'i korumuş... Ayfer hiç ummazken Zeliha'nın ölümünden sonra Cavidan tarafından gelin olarak seçilmiş...

En büyük korkusu Resul'ü ya da Cavidan'ı kızdırmak... Hayal bile edemeyeceği bu hayatı kaybetmekten çok korkar. Ancak çenesini tutamaz. Çizgileri aşmaya cesaret edemese de sık sık çizgileri zorlar.

Harun Karasu: İSMAİL EGE ŞAŞMAZ

Yakışıklılığının ve kadınlar üzerinde bıraktığı etkinin farkındadır. Bu özelliklerini isteklerini elde etmek için kullanmaktan çekinmez. Geleneksel erkek kodlarına sahip değildir. Kadının paralı olması onu rahatsız etmez aksine bunu bir avantaj olarak görür. Ama sırf parası var diye de çirkin bir kadınla birliktelik yaşamaz.

Ezo, şimdiye kadar karşısına çıkan kadınlardan çok farklıdır. Tarzı, konuşması, giyimi Harun’a hiç uygun olmasa da, genç kız garip bir biçimde ilgisini çeker.

Ali Demir: MÜNİR CAN CİNDORUK

Şirketin ortağı, Ezo’nun dedesinin kadim dostu Ekrem’in torunu. Ezo ile birlikte büyümüşler. Yıllar geçtikçe Ali’nin duyguları arkadaşlığın ötesine geçmiş ancak Ezo onu arkadaş, dost gibi görmeye devam etmiştir.

Harun’un aksine özü sözü bir, güvenilir, mert, gözü kara bir delikanlıdır. Ezo’ya duyduğu tutku ve kıskançlık, zaman zaman hırçınlaşmasına yol açar. Genç kızı elde etmek için her fedakârlığı yapar, ancak bu ısrar Ezo’yu ondan daha da uzaklaştırır.

Zeliha Bozdağlı: SEDEF AVCI

Eğitimli, güçlü ve bağımsız bir kadındır. Ezo’nun annesi. Herkese intihar ettiği söylense de, aslında kocası tarafından kavga esnasında balkondan atılmıştır.

Seher Çetin: ÇAĞLA ŞİMŞEK

Seher öteden beri Ezo’yu kıskanır. Onun rahat yaşayan, şımarık bir kız olduğunu düşünür. Esma ikisinin arasını ne kadar sıcak tutmak istese de Seher yola gelmez. Mecbur hissedip Ezo’nun yüzüne gülse de arkasından konuşmaktan geri kalmaz. Onun küçülen kıyafetlerini giymekten nefret eder, kıskanır ve içten içe bilenir.

Bekir Yılmaz: SİNAN ARSLAN

Güvenilmez, ablası sayesinde yaptığı ani sınıf atlamasıyla şımarmış, fütursuz ve tehlikeli...

Bekir ablası Ayfer tarafından büyütülmüş, hep hor görülmüştür. Ablasının Resul Bozdağlı ile olan evliliği ona ilk kez hep istediği rahatı ve zenginliği sağlamış ama arzuladığı saygınlığı kazanmasına yetmemiştir. Eniştesi tarafından hesaba alınmamaktadır. Resul Bekir'e şirkette bir iş vermek yerine, yanında tasmayla gezdirdiği bir köpek muamelesi yapmaktadır.

Ekrem Demir: MACİT KOPER

Ali’nin dedesi. Bozdağlı Holdingin %49 ortağı... Düzgün bir adam. Adap bilen, tam bir beyefendi...

Cavidan onun hayattaki ilk ve tek aşkı. Hala Cavidan’ı gördüğünde içi titrer. Ona büyük bir saygı duyar.

Aslı Yaman: PELİNSU ÇİLELİ

Harun’un gizli aşkı… Aralarında büyük bir çekim var. Şimdilik kimse bilmez ancak Aslı gerçekte evli bir kadındır. Kocası belalı bir adam… Nitelikli dolandırıcılık suçundan (borsacı vs) hapiste...

Nermin Şanlı: TOPRAK SAĞLAM

Nermin Resul’ün çok eski gedikli metresidir. Nermin'in Resul'le ilişkisi gizli saklı yıllarca sürmüştür.