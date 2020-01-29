KOBİ’ler, ‘Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), tarafından başlatılan deprem bölgesine yönelik ‘Acil Destek Kredisi Programı’ kapsamında işletme başına 100 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Krediye ait faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.

1 yıl geri ödemesiz

İlk 12 ayı (1 yıl) geri ödemesiz, kalanı 3’er aylık eşit taksitler halinde ödemeli olmak üzere 36 ay vadeli uygulanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıklamasına göre, programdan deprem felaketinden etkilenen ve bunu valilik, kaymakamlık gibi resmi makamlardan belgeleyen KOBİ ve işletmeler faydalanabilecek. Teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu (KGF) devreye girecek.

Sağlık da bedava

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya’da vatandaşların prim borçlarına bakılmaksızın ve katılım payı ödemeksizin sağlık hizmeti alabileceğini açıkladı. Selçuk, “Tüm Genel Sağlık Sigortalısı vatandaşlarımız ve bunların bakmakla yükümlü olduğu ailelerinin kamu ve özel gözetmeden tüm sağlık kuruluşlarından muayene, ilaç, optik, ortez/protez ve diğer tıbbi malzeme katılım payları, 30 Nisan’a kadar alınmayacak” dedi.