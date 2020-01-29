Elazığ ve Malatya'da KOBİ'ye faizsiz kredi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu, Elazığ ve Malatya’da depremden zarar gören KOBİ’lere sağlanacak faizsiz kredi uygulamasının detayları belli oldu.
29 Ocak 2020, Çarşamba 08:00 Son Güncelleme:
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KOBİ’ler, ‘Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), tarafından başlatılan deprem bölgesine yönelik ‘Acil Destek Kredisi Programı’ kapsamında işletme başına 100 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Krediye ait faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.
1 yıl geri ödemesiz
İlk 12 ayı (1 yıl) geri ödemesiz, kalanı 3’er aylık eşit taksitler halinde ödemeli olmak üzere 36 ay vadeli uygulanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıklamasına göre, programdan deprem felaketinden etkilenen ve bunu valilik, kaymakamlık gibi resmi makamlardan belgeleyen KOBİ ve işletmeler faydalanabilecek. Teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu (KGF) devreye girecek.
Sağlık da bedava
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya’da vatandaşların prim borçlarına bakılmaksızın ve katılım payı ödemeksizin sağlık hizmeti alabileceğini açıkladı. Selçuk, “Tüm Genel Sağlık Sigortalısı vatandaşlarımız ve bunların bakmakla yükümlü olduğu ailelerinin kamu ve özel gözetmeden tüm sağlık kuruluşlarından muayene, ilaç, optik, ortez/protez ve diğer tıbbi malzeme katılım payları, 30 Nisan’a kadar alınmayacak” dedi.