Ekonomi Elektrik borçlarıyla ilgili karar: 3 ay boyunca kesilmeyecek

Elektrik borçlarıyla ilgili karar: 3 ay boyunca kesilmeyecek

Ekonomi

Elektrik borçlarıyla ilgili karar: 3 ay boyunca kesilmeyecek

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz “Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde, yani arifesinde, elektrik kesme işlemi yapılamayacak. 65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyecek.” dedi.

21 Aralık 2020, Pazartesi 11:06 Son Güncelleme:
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EPDK Başkanı Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyecek. Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde yani arifesinde- elektrik kesme işlemi yapılamayacak. Bir inşaat bittiğinde, elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek. Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek.

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