Elektrik faturalarıyla ilgili flaş karar: Kilovatsaat ücreti...

Elektrik tarifelerinde yeni yılla birlikte kademeli fiyatlandırma sistemine geçilmişti. Buna göre; aylık 150 kilovatsaate kadar kullanılan elektriğin kilovatsaat ücreti 1.37 lirayken, 150 kilovatsaatin üzerindeki kullanımlarda bu tutar 2.06 liraya çıkıyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye genelinde 90-100 metrekarelik bir ev için zaruri ihtiyaçlara göre hesaplanan ilk kademedeki 150 kilovatsaatlik dilimin artırılabileceğini söyledi. Dün bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Dönmez, şöyle devam etti:

HANE KULLANIMINA BAKILACAK

“Kademeli tarifenin ilk sonuçları şubatta gelecek. Bu yıl içinde, belki 6 ayda da olabilir, biz bu verileri alacağız. Burada vatandaşımızın 150 kilovatsaatin altında kalan tüketimleri ne kadar, kaç hanemiz 150 kilovatsaatin altında kalmış, kaç hanemiz birinci kademenin üstüne çıkmış bu verileri değerlendireceğiz. Hakikaten bir ihtiyaç varsa burada tekrar bir miktar değişikliğine gidebiliriz. 150 kilovatsaat dedik bundan sonra hep 150 kilovatsaat gidecek diye bir kaidemiz yok. Bir ihtiyaç varsa tabi güncellenebilir.”

ARALIK TÜKETİMİ ESKİYE GÖRE

Bakan Dönmez, bazı vatandaşların faturaların geç okunduğu yönünde şikayetlerinin olduğuna dair soruya karşılık şu cevabı verdi: “Bazen birkaç gün önce, bazen birkaç gün sonra okunabilir. Biz orada günlük 5 kilovatsaati (150 kilovatsaat/30 gün) dikkate alıyoruz. Dolasıyla güne göre bakıyoruz. Yani 28 günlük bir faturaysa birinci kademe 140 kilovatsaat olacak. Eğer 32 günde okunduysa 160 kilovatsaat dikkate alınacak. Bir diğer husus aralıkta kullanılan elektriğin zamlı yansıtıldığı iddiası. Aralıktaki tüketiminiz eski birim fiyatlardan, ocaktan itibaren ise yeni birim fiyatlardan hesaplanıyor.”

FATURANIZI DENETLEYİN

Fatura denetim sisteminin tüketicilere açık bir sistem olduğunu belirten Bakan Dönmez, şunları söyledi:

“Bizde sayaç okuma dönemlerinde her gün okuma planı var. 15 Aralık’ta okunmuş diyelim, şimdi 15 Ocak’ta okunacak. Ama aralık ayının sonuna kadar birim fiyatlar farklıydı, ocak ayının başından itibaren yeni fiyatlar var. Birinci kademede şu anda 1 kilovatsaat 1.37 lira. Geçmiş dönemde kalan tüketiminden dolayı 1.37 liradan daha alt bir birim fiyatı görülecek. Vatandaş, muhtemel hataları önlemek için ‘epdk.gov.tr’ internet adresinde fatura nasıl denetlenebilir uygulamasından faydalanabilir. Bir itirazı varsa bakanlığımıza başvurabilir. Takibini yaparız.

DAR GELİRLİYE KATKIYA DEVAM

Bakan Dönmez, imkanlar ölçüsünde hane halkının desteklenmesine devam edileceğini vurguladı. Dar gelirli hanelere ayrıca 150 kilovatsaate (205 lira) kadar tüketim desteği sağlandığın belirten Dönmez, bu yardımlardan 2.1 milyon hanenin yararlandığını aktardı. Elektrik desteğine benzer bir durumu doğalgazda da başlatacaklarını belirten Dönmez, “Doğalgaz desteğinden yararlanan sayısı daha fazla olacak. Haneler, e-Devlet üzerinden ya da sosyal yardımlaşma vakıflarımıza müracaat etmek suretiyle, kısa sürede değerlendirilerek bu destek kapsamına alınabiliyor” dedi.

GAZ KESİNTİSİNİN FİYATLARA OLUMSUZ ETKİSİNİ BEKLEMİYORUZ

İran, teknik arıza bildirerek 20 Ocak 2022’den itibaren 10 gün süreyle Türkiye’ye gaz akışını kesmeye başlamıştı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) de yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine verilen doğalgazda kısıtlama kararı almıştı. İran’dan gelen doğalgazda sıkıntının geçici olduğunu, hedefleri etkilemeyeceğini belirten Bakan Dönmez, “Gecikmeyi birkaç gün içinde çözmek için gerekli girişimlerde bulunduk. İran’a herhangi bir borcumuz söz konusu değil. Iran doğalgaz kontratımızda yazılı olan basınçla ilgili şartları tutturamadı. 2-3 günlük kesintiden bahsediyoruz. Sektörümüzün önemli kısmı belli stok seviyesiyle giden firmalarımız. Özellikle gıda gibi temel ihtiyaç maddelerini sürecin dışında tutuyoruz. Dolayısıyla gaz kesintisinin fiyatlara olumsuz etkisini beklemiyoruz” diye konuştu.