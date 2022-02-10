Ekonomi Elektrik faturasına yönelik destek paketi! Esnaf, cemevleri, vakıflar...

Elektrik faturasına yönelik destek paketi! Esnaf, cemevleri, vakıflar...

Ekonomi

Elektrik faturasına yönelik destek paketi! Esnaf, cemevleri, vakıflar...

Yüksek elektrik faturalarına karşı düğmeye basıldı, destek paketi hazırlanıyor. Cemevlerinin elektrik aboneliği ticarethane tarifesinden çıkarılacak. Dernekler ve vakıflar en düşük tarifeye alınacak. Ticari işletmelerin elektrik faturalarında, tıpkı meskenlerde olduğu gibi kademelendirilmeye gidilecek. Bakkal, berber dükkanı ya da lokanta ile fabrikanın aynı şekilde ticari gösterge üzerinden fiyatlandırılmasının önüne geçilecek. İşte detaylar...

10 Şubat 2022, Perşembe 14:50 Son Güncelleme:
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Yüksek elektrik faturalarına karşı cemevleri, vakıflar, esnaf ve vatandaşı desteklemek amacıyla çalışma başlatıldı. Buna göre cemevlerinin elektrik aboneliği ticarethane tarifesinden çıkarılacak. Ayrıca ticari işletmelerin elektrik faturalarında da kademelendirilmeye gidilecek.

Yüksek elektrik faturalarına cemevlerinden gelen itiraz sonrası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni elektrik tarifesi çalışmalarında gelinen son durumu anlattı. Çalışmalar tamamlandığında detayları paylaşacağız dedi.

EN DÜŞÜK TARİFEYE ALINACAK

Yüksek elektrik faturalarına karşı cemevleri, vakıflar, ticarethaneler ve vatandaşa yönelik destek paketi hazırlanıyor. Çalışmaya göre; cemevlerinin elektrik aboneliği ticarethane tarifesinden çıkarılacak. Gerekli düzenleme ile cemevleri, dernekler ve vakıflar en düşük tarifeye alınacak.

BAKKAL, BERBER, LOKANTA, FABRİKA...

Ticari işletmelerin elektrik faturalarında, tıpkı meskenlerde olduğu gibi kademelendirilmeye gidilecek. Ticari işletmelerin cirosu ya da işletme büyüklüğü gibi kriterler esas alınarak farklı kademelerden fiyatlandırmaya gidilecek.

Yapılacak çalışma ile bir bakkal, berber dükkanı ya da lokanta ile fabrikanın aynı şekilde ticari gösterge üzerinden fiyatlandırılmasının önüne geçilecek. Küçük işletmelere dha düşük tarife uygulanacak. Yeni elektrik tarifesi ile ilgili çalışma kabinenin gündemine gelecek. Son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında alınması bekleniyor.

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