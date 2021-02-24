Elektrik kesintileri hakkında ceza açıklaması

Yılmaz, 13. Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, 2020'nin olağandışı bir yıl olduğunu fakat bu dönemde altyapı güçlendirilirken iş yapış şekillerinin de gözden geçirildiğini söyledi.

Bu süreçte yeni tarife döneminin esaslarını belirlemek amacıyla kalite ve tüketici hizmetleri yönetmeliklerini hayata geçirdiklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

Biz bu noktada hazırladığımız mevzuatın kalitesinden eminiz. Aynı ölçüde sizlerden de bütün uygulamalarınızda yüksek kalite ve kusursuz hizmet bekliyoruz. Bu yeni dönemde bahaneye, mazerete asla yer yok. 2021 ile birlikte elektrik dağıtım ve tedarikinde kalitenin ve müşteri memnuniyetinin zirvede olacağı bir döneme geçiyoruz. Bu döneme küresel salgın koşullarında başlamak dezavantajlı görünebilir. Bu yıl sizlerden önemli sıçramalar, daha yenilikçi uygulamalar ve küresel çapta örnek alınacak sonuçlar elde etmenizi bekliyoruz. 2020 yılı ekim değeriyle yaklaşık 66,7 milyar liralık yatırım tavanını kurulumuz onayladı.

Yılmaz, elektrik kesintilerini Türkiye'nin gündeminden çıkarabilmek için planlı bakım faaliyetlerinin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Burada bir diğer önemli husus planlı bakım faaliyetlerinin de tarifeler marifetiyle düzenlenmesi. Artık Türkiye’nin en ücra köşesinde dahi olsa elektrik dağıtım hizmetlerinde planlı bakım konusunda gerekli özeni göstermeyen, vatandaşlarımızı kesintilere mahkum eden şirketler bunun bedelini finansal olarak da ödeyecek. Kurum olarak planlı bakım harcamaları için yıllık yaklaşık 2,2 milyar lira bütçe öngördük" dedi.

CEZA EN SON İSTEDİĞİMİZ YÖNTEM

Özellikle ekonomik ömrü dolan kırsal şebeke yatırımlarının bu dönemde önemli oranda yapılmasını, şebekenin teknolojik seviyesinin daha da artmasını ve akıllı şebekelere doğru ciddi adımlar atılmasını beklediklerini ifade eden Yılmaz, EPDK olarak bu bütçenin nasıl kullanıldığının takipçisi olacaklarını belirtti.

Yılmaz, geçen yıl sonu yürürlüğe giren Kalite Yönetmeliği ile kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza vermek durumunda kalacaklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

Tabii ki ceza vermek EPDK olarak bizim en son başvurmak istediğimiz bir yöntem. Ancak özellikle tüketici mağduriyetlerinin yaşandığı durumlarda kullanmak zorunda olduğumuz ve kullanmaktan çekinmeyeceğimiz bir yöntem. Bu konuda gereken hassasiyetin gösterileceğine eminim. Ayrıca, hafta sonu yürürlüğe giren Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğimiz ile ilgili dağıtım şirketlerimizi çok dikkatli ve titiz hareket etmeleri konusunda uyarmak istiyorum. Elektrikte tüketici haklarının yasal altyapısını belirleyen ve bu hakları garanti altına alan bu yönetmelikle, sahadaki hizmetlerin kalite odaklı sürdürüleceği, herkesin kazanacağı, tüketicilerimizin de şirketlerimizin de mutlu olacağı bir yol haritası belirledik. Söz konusu yönetmeliğimizi her maddesini en ince ayrıntısına kadar düşünerek ve tüketici memnuniyetini en üst düzeye taşıma hedefiyle hazırladık. Ancak özellikle vurgulamak isterim ki EPDK olarak bütün mevzuatlarımızda olduğu gibi bu yönetmeliğin de sahadaki uygulamasının yakın takipçisi olacağız. Tüketicilerimizi üzen, mağdur eden uygulamalara gereken reaksiyonu vakit kaybetmeden vereceğimizi zaten sizler de biliyorsunuz.

Akıllı şebeke ve Ar-Ge faaliyetlerinin de öncelikler arasında yer aldığını dile getiren Yılmaz, Ar-Ge bütçelerini artırarak 5 yıllık dönemde yıllık ortalama 199 milyon liralık bütçe belirlediklerini ve bu alanda yeni çalışmalar beklediklerini bildirdi.

AA







