Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Isparta'daki elektrik kesintileri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "13 ilden buraya bakım- onarım ekibi intikal etti. Isparta ilindeki faturaların tahsilatında 1 ay süreyle erteliyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü mağduriyetinin giderilmesi için önlemleri aldık. Gerek elektrik kaynaklı olsun gerekse afet şartlarına bağlı olarak onlar da çalışmalarını sürdürüyorlar ve en kısa süre içerisinde telafi çalışmalarına başlayacağız." dedi.





Isparta'daki elektrik kesintileri ile ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, '13 ilden buraya bakım- onarım ekibi intikal etti.' dedi.

Hummalı bir çalışma yürütüldü. Olay gerçekleştiği esnada ben de Sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik etmek suretiyle Ukrayna’da seyahatteydik. Bakü’de gerçekleştirilen Güney Gaz Koridoru toplantısına katıldık. Döner dönmez ilgili arkadaşlardan bilgi aldık. Sağolsun AFAD’dan sorumlu Bakan yardımcımız olay yerine intikal etti.

"SADECE 7 KÖYÜMÜZDE İNTİKA SÖZ KONUSU"

Şehrimizde 113 binlik bir vatandaşa elektrik sağlayamama durumu söz konusuydu. İlçe ve köylerden başlama suretiyle enerjilendirildi. Isparta il merkez ve ilçe merkezlerimizdeki tüm şebekelerimiz enerjilendirdiğimiz söylemiştik. Oradaki personelimizi kırsal alanlara yönlendirdik. Sadece 7 köyümüzde bir intika söz konusu orada da yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürüyor.

Akdeniz EDAŞ çalışmalarına destek olmakla birlikte diğer illerimizden burada bakım onarım ekibi araç ve gereçlerini intikal ettirdik. Şuan 653 fiilen çalışan teknik personelimiz var. AFAD, özel idaremiz ve ilgili kuruşlarımızla birlikte sahamızda mücadeleyi sürdüren personel sayımız binin üzerinde. 273 iş makinamız var.

Şebeke ağımızın büyüklüğü 10 bin 800 kilometredir. Isparta ilinde ortalama hasar sayısı bin 100’dür.

10 yıllık olağan arıza sadece 1 günde oluştu. Ama ekiplerimiz sağolsun büyük bir fedakarlıkla canını dişine katarak mücadelelerini sürdürdüler. Hep birlikte sahadaydık nasıl fedakar çalıştığını Isparta halkımız şahittir.

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