Elektrik ve doğal gaz faturalarına dikkat

Tüketimler, 25 günden az 35 günden fazla süreyle ölçülemeyecek. Bu nedenle tüketicilerin sıkıntı yaşamamaları için hizmet aldıkları elektrik ve doğal gaz şirketlerinden gelen faturaları dikkatle takip etmeleri, son ödeme tarihlerini geçirmemeleri büyük önem taşıyor. Pek çok kişi bu süreçte tatil veya yazlıkta oldukları için fatura takibini yapamayabilir. Bu durumda en iyi yöntem otomatik ödeme talimatı vermek.

Nerede olursa olsun

Otomatik ödeme talimatı olmayan ya da bu yöntemi tercih etmeyenler için de online alternatifler mevcut. Tüketici internet bankacılığı üzerinden ya da anlaşmalı bankaların ATM’lerinden ve hizmet aldıkları şirketin mobil uygulaması üzerinden nerede olursa olsun ödeme yapma şansına sahip. Söz konusu kanallardan borç bilgisini de takip etmek mümkün.

Aboneliği üzerinize alın

Elektrik aboneleri için bir diğer önemli konu da fatura bilgilerini, elektrik hizmetleri ile ilgili haklarını takip etmek. Evde olunmayan bir dönemde gelen elektrik faturasından haberdar olunmadığı için ödeme gününü kaçırmak mümkün ya da bir kesinti sırasında evde bulunan elektronik aletler de zarar görebilir. Gerilim dalgalanması nedeniyle zarar gören elektronik eşyalarla ilgili tüketicinin tazminat hakkı bulunuyor. Bunun için aboneliğin kişilerin üzerinde olması gerekiyor.

Corona salgını nedeniyle okunamayan sayaçlar için nisan ayında başlayan 3 aylık kıyasen fatura uygulaması da 1 Temmuz itibarıyla tamamen bitmiş olacak.

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