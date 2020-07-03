Elektrikte 'Yeşil Tarife' dönemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlar için geliştirilen Yenilenebilir Tarife olarak bilinen Yeşil Tarife’ye (YETA) ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ağustos ayı itibariyle yeni tarifeye geçileceğini açıkladı.