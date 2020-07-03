Ekonomi Elektrikte 'Yeşil Tarife' dönemi

Elektrikte 'Yeşil Tarife' dönemi

Ekonomi

Elektrikte 'Yeşil Tarife' dönemi

Bakan Fatih Dönmez elektrikte Yeşil Tarife dönemi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

03 Temmuz 2020, Cuma 09:25 Son Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlar için geliştirilen Yenilenebilir Tarife olarak bilinen Yeşil Tarife’ye (YETA) ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ağustos ayı itibariyle yeni tarifeye geçileceğini açıkladı.

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