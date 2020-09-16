Elif ismi ülkemizde en çok kullanılan isimler arasında yer alır. arap alfabesinin ilk harfiolan elif isminin insanlar üzerinde pozitif etkisi olduğu söylenir. Bu nedenden dolayı elif isminin insan üzerindeki etkisi araştırılmaya başlanmıştır. Elif isminin anlamını ve elif isminin insan üzerindeki etkisini sizler için araştırdık.

Elif isminin kökeni Arapçadır. Elif ismi “1. Arap alfabesinin ilk harfi.” “2. İnce uzun boylu kız.” “3. Alışmış, alışkın.” anlamına gelmektedir.

Elif isminin anlamını özetlemek gerekirse Arap alfabesinin ilk harfi olduğunu söyleyebiliriz.

Elif ismine sahip olan kişilerin özellikleri nelerdir?

Elif ismine sahip olan kişiler genel olarak özgürlüğüne düşkündür. Herhangi bir şekilde özgürlüğünün kısıtlandığını anladığı an ciddi tepki gösterir. Zeki, analitik, hızlı düşünme yeteneği sayesinde, neredeyse yaptığı her işte başarılı olur. Sonuç almak istediğinde, karşısındaki kişiye nasıl yaklaşacağını çok iyi bildiği için satış gibi konularda oldukça başarılı olur. Değişimden, yeni yerler, yeni insanlar tanımaktan hoşlanır. Değişimden hoşlanması bazen işini zorlaştırabilir çünkü yenilik arzusu bir işi uzun süre devam ettirmesine engel olur ve bazen de büyük resmi kaçırmasına yol açar.

Elif isminin olumlu yönleri:

Pozitiftir değişime açık olurlar.



