Elinizi kurularken de hijyene dikkat edin

Hijyen sağlamak için el yıkamak kadar kurulamak da büyük önem taşıyor. Ortak kullanılan havlular, istemeseniz de bakteri ve virüsleri tüm ailenize taşımanıza yol açabiliyor. Kağıt havlu kullanımı, bakteri bulaşma riskini engelleyerek aile içinde hijyenin korunabilmesi için büyük katkı sağlıyor.

Evlerde temiz ve sağlıklı ortamlar yaratmada en büyük yardımcınız Selpak Kağıt Havlu, hijyenik bir kurulama için de yanınızda oluyor. Ciltle uyumlu 3 katlı yapısı ile bir kağıt havludan beklenenden daha fazla dayanıklılık gösteren Selpak Kağıt Havlu, ıslanınca kolay yırtılmıyor veya erimiyor. Selpak Havlu, güçlü dokusu ile etkili bir temizlik sağlıyor.



