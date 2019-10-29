Napoli'nin SPAL ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının gol yemesine neden olan Eljif Elmas, yetersiz görülen performansını bu hatayla taçlandırmış oldu.





20 yaşındaki futbolcu 54. dakikada oyundan alındı ve Correire dello Sport ile La Gazetta dello Sport gazeteleri tarafından 10 üzerinden 5 puanla maçın en kötü oyuncusu seçildi.





Eljif Elmas'ın Napoli'deki ilk günü

"En zayıf halka"





Tuttosport gazetesi ise Eljif için daha sert eleştiriler yaptı. "Napoli'nin en zayıf halkası" olarak nitelendirilen Makedon oyuncu için "Sahada yokları oynadı" yorumu yapıldı.





Il Mattino gazetesi ise Eljif Elmas için "Hayal kırıklığıydı. Çok düz oynuyor. Golde kaçırdığı rakibi Kurtic sonuca giderken o, sonuca gidecek tercihleri yapamıyor" yorumunu yaptı.