Elleri yıkamak koronovirüsten korur mu?

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs ABD'de 747 vaka dahil olmak üzere dünyada en az 4.368 ölüme neden oldu.

Uzmanlara göre koronovirüs gibi solunum yolu hastalıklar genellikle burun ve ağzın mukoza zarları yoluyla vücuda girerler ve diğer insanların dokundukları yere dokunduğunuzda mikropları alabilirsiniz.

Koronavirüs ve diğer hastalıkları önlemenin en iyi yolu

İnfluenza ve özellikle de koronavirüs korkutucu olsa da, her ikisini de önlemenin kolay bir yolu var: Eller. Grip ve koronavirüs solunum yolu enfeksiyonlarıdır.

Örneğin, birinin eline öksürdüğünü ve bir kapı koluna dokunduğunu düşünün. Sonra aynı kapı koluna sizin dokunduğunu. Bu yolla mikropları mikropları kendinizde toplayabilirsiniz. Gözlerinizi ovalarsanız, burnunuzu silerseniz, ağzınıza dokunursanız veya bir sandviç yerseniz, bakteriler vücudunuza girebilir.

Ancak ellerinizi yıkamak sizi sadece grip ve koronavirüsten korumakla kalmaz, aynı zamanda soğuk algınlığı, bağırsak kurdu ve sayısız diğer hastalıklardan da koruyabilir.

En az 20 saniye

William Paterson Üniversitesi Biyoloji Profesörü ve Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı Müdürü Miryam Wahrman, “İlk savunma uygun zamanda el yıkamadır. Yetişkinler ve çocuklar ellerini en az 20 saniye sabun ve ılık suyla yıkamalıdır. Özellikle çocuğunuzun bu zaman dilimine uyması önemlidir, bu yüzden ellerinizi yıkamanın uygun yolunu öğretirken aynı zamanda çocuklarınızın ellerini nasıl temiz tutacaklarını öğretmek için ipuçlarını da aktarabilirsiniz.” diyor.

Çocuklar için el yıkama ipuçları

Çocuklarınız varsa, muhtemelen el hijyeni mücadelesini anlıyorsunuzdur. Küçük olanlar, 20 saniye eğlenerek ellerini yıkamak yerine televizyon seyretmek veya oyuncaklarla oynamak gibi bir şey yapmayı tercih ederler.

Çocuklar için Koronovirüs gibi hastalıkların bulaşmasını önlemek için ipuçları:

Göster ve anlat: Tuvaleti kullandıktan sonra ve yemekten önce ellerinizi iyice yıkayın. Çocuklar genellikle taklit yoluyla öğrenirler.

Onlara sık sık hatırlatın: El yıkamayı bir çocuğun günlük rutine entegre etmek zaman alır, bu yüzden ona sık sık hatırlatmanız gerekir. Sabırlı olun!

Uzanabileceği bir şey alın: Çocuğunuz musluğa rahatça ulaşamazsa, hayal kırıklığına uğrayabilir. Banyo tezgahınız veya mutfak lavabonuz için bir tabureye alabilirsiniz.

Müzikle öğretin: Akılda kalıcı bir şarkı çocuklara uygun tekniği hatırlatmakla kalmaz, aynı zamanda ellerin ne kadar süre yıkanacağını da bilmelerini sağlar.

El dezenfektanı kullanılmalı mı?

Sabun ve suya erişiminiz yoksa alternatif olarak, en az yüzde 60 alkol içeren el dezenfektanı kullanabilirsiniz. Dezenfektanlar her türlü mikropları ortadan kaldırmadığından, el yıkamanın her zaman tercih edildiğini unutmayın.





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