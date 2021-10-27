Elma kilo aldırır mı? Elmanın kalorisi ve besin değerleri

Tüm dünyada en çok tüketilen meyve olan elma, çeşitli türlerde ve boyutlarda yetiştirilebiliyor. Düşük kalorisi ve içeriğindeki mineral ve vitaminlerin bolluğu nedeniyle diyetisyenler tarafından sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilen elma, tok tutan iyi bir diyet gıdasıdır. Elmanın dünya üzerinde yaklaşık 6 bin çeşidi bulunuyor. Elma genellikle çip olarak tüketilse de hem Türk mutfağında hem de dünya mutfağında tatlı ve yemeklerde kullanılıyor. Elma lif bakımından zengin olduğu için tok kalmayı sağlar ve zayıflamak isteyenlere yardımcı olur. Ayrıca sindirim sorunu yaşayanlar ya da diyabet hastaları için de sağlıklı bir meyvedir.

ELMANIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERLERİ

1 orta boy elma, ortalama olarak 52 kaloridir. Elma yüzde 95 karbonhidrat, yüzde 2 protein ve yüzde 3 yağ içerir. 1 orta boy elmanın besin değerleri kısaca şöyle:

Karbonhidrat (g) 13.81

Protein (g) 0.26

Yağ (g) 0.17

Lif (g) 2.4

Sodyum (mg) 1

Potasyum (mg) 107

Kalsiyum (mg) 6

Vitamin A (iu) 54

Vitamin C (mg) 4.6

Demir 0.12

Karbonhidrat ve sudan oluşan elma, bir tür meyve şekeri olan fruktoz içermesinin yanı sıra sakaroz ve glukoz gibi şeker türlerini de barındırır. Her ne kadar şeker oranı yüksek olsa da glisemik indeksi düşüktür.

Elmada C, A, E, B6 ve K vitaminlerinin yanı sıra potasyum da bulunur.

ELMA KİLO ALDIRIR MI?

Yüksek oranda lif içeren elma, bağırsaklardaki iyi bakterileri besler, kan şekeri seviyelerini düşürür ve tok tutarak zayıflamaya yardımcı olur. Yüksek lif içermenin yanı sıra kalorisi de düşüktür. Öğün öncesinde veya öğün sırasında tüketilmesi kilo vermeye katkı sağlayabilir.

Her ne kadar yüksek oranda şeker içerse de elmanın kilo aldırdığına dair bir kanıt yok. Yine de şeker hastalığından şikayetçiyseniz doktorun önerdiği miktarda tüketmeye özen göstermelisiniz.

Nutrition dergisinin 2003 yılında yayınladığı bir makalede, günde 3 kez elma yemenin zayıflamaya katkıda bulunduğunu ortaya çıkardı. 2008 yılında Nutrition Research'te yayınlanan bir araştırmada ise günlük diyetinize 100 gram meyve eklemenin kilo vermeye katkıda bulunabileceğini öne sürdü. Bu süreçte meyve olarak elmayı tercih etmeniz, lif ve C vitamini bakımından da zengin beslenmenizi sağlayacaktır.

Ancak unutmayın ki kilo vermek istiyorsanız, günlük tükettiğiniz kalori miktarının daha fazlasını vermelisiniz.

ELMANIN SAĞLIĞA FAYDALARI

Elmanın sağlığa faydaları kısaca şu şekilde:

Cilt, kalp ve damar sağlığı ile bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

Beyin fonksiyonlarını, ağız ve diş sağlığını korur. Dişleri beyazlatır ve bakterilerden arındırır.

Sabahları aç karnına tüketildiğinde kabızlık ve ishali giderir.

Düzenli tüketildiğinde karaciğer sağlığını iyileştirir.

Ödemin atılmasını sağlar.

ELMANIN BU ETKİSİNE DİKKAT!

Elma her ne kadar zayıflatsa ve sağlığa yararlı olsa da şişkinlik yaratabilir veya şişkinlik sorunu yaşayan kişilerin yaşadığı semptomlarını kötüleştirebilir. Bunun nedeni ise içindeki fruktoz ve lifin sindiriminin uzun sürmesi.





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