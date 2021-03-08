Dünya Elon Musk, 27 milyar dolar zarar etti

Elon Musk, 27 milyar dolar zarar etti

Dünya

Elon Musk, 27 milyar dolar zarar etti

Elon Musk'ın mart ayında 27 milyar dolar zarar ettiği ifade edildi. Tesla hisseleri yüzde 16'dan fazla değer kaybetti.

08 Mart 2021, Pazartesi 12:30 Son Güncelleme:
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Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Mart'ın ilk haftasında, Tesla hisselerinin yüzde 16’dan fazla değer kaybetmesi nedeniyle SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk'ın 27 milyar dolar kaybettiği belirtildi. Dünyanın en zenginleri listesinde birinciliği, 193 milyar dolar varlığa sahip Amazon kurucusu Jeff Bezos’a kaptıran Musk, 156.9 milyar dolarla ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan, hammadde sıkıntısı içine düşmemek için iş adamı Elon Musk hızlı davranarak elektrikli araçlar için gerekli olan hammadde nikel üreten madenlere ortak olmuştu.

DHA

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