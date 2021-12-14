Elon Musk yine yaptı yapacağını! Dogecoin uçuşa geçti

Dogecoin fiyatlarında hızlı yükseliş yaşandı. Dogecoin’in en büyük savunucularından olan Elon Musk, Dogecoin ile Tesla'nın ürettiği ürünlerin satışının gerçekleşebileceğine dair tweet attı.

Musk, Dogecoin ile satın almaları henüz başlatmasa da ilerleyen dönemde nasıl bir yol izleyeceklerine dair ipuçları verdi. Test satışlarının ise ne zaman yapılacağına dair bilgi paylaşmadı.

Tesla böylece kemer tokalarını, araçlarının mini modellerini, çocuklar için ATV araçlarını ve Cyberwhistle adı verilen araçları Dogecoin ile satmaya başlayacak. Dogecoin bu gelişme ile birlikte sert fiyat hareketlerine sahne oldu. Pozitif olarak fiyatlara yansıyan tweet ile birlikte yüzde 40'ı aşkın prim ortaya çıktı. Güne 0.1554 Dolar seviyesinden başlayan Dogecoin gün içinde en düşük 0.1544 dolar, en yüksek de 0.2169 dolar seviyesini gördü.

Saat 14:53 itibarıyla Dogecoin yüzde 38 oranında primle 0.2143 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Dogecoin bir süredir düşüş eğiliminde ve toparlanma çabası da göstermeden hareket ediyordu.

DAHA ÖNCE DE BITCOIN İLE DENEMİŞTİ

Dünyanın en zengin ismi Elon Musk, daha önceden de Bitcoin ile Tesla araçlarının satışını gerçekleştirmişti. Sonrasında ise madencilik faaliyetlerinin küresel ısınma ve karbon salınımına neden olması gerekçesiyle Bitcoin ile satışları durdurmuştu. Sonrasında Bitcoin madencileriyle toplantı yapan Musk, yenilenebilir enerjiye geçilmesi halinde yeniden Bitcoin’le otomobil satışlarına başlayabileceklerini belirtmişti.

KRİPTO PARALARI SEVİYOR

Kripto paralara ilişkin olarak hemen her fırsatta yorumda bulunan Elon Musk, Bitcoin ve Dogecoin üzerinde büyük spekülasyonlara neden oluyor. Dogecoin’in bu seviyelere gelmesinde büyük emeği olan Musk, geçtiğimiz yıl SNL etkinliğinde Dogecoin yatırımcılarını hüsrana uğratmıştı. Dogecoin’in SNL etkinliği sürecinde 1 dolara ulaşabileceği beklentisiyle alım yapan yatırımcılar, Elon Musk’ın anlamsız açıklamalarda bulunması nedeniyle büyük zarar etmişti. Bu etkinlikten sonra ise Dogecoin düşüş grafiği sergilemişti. (Hürriyet)