ABD'li otomobil şirketi Tesla, geçtiğimiz ay yaptığı Bitcoin kararının meyvelerini toplamaya başladı.

Geçtiğimiz yıl 721 milyon dolar net kar elde eden Tesla, Ocak ayında 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını duyurmuştu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, şirket sadece bu yatırımından 970 milyon dolar kazanç elde etti.

Bitcoin Ocak ayı sonunda 34 bin dolar bandında işlem görüyordu. Bitcoin’in güncel değeri 55 bin doların üzerinde.



