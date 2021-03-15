Ekonomi Elon Musk'ın Tesla fabrikasında yüzlerce kişiye koronavirüs bulaştı

Elon Musk'ın Tesla fabrikasında yüzlerce kişiye koronavirüs bulaştı

Ekonomi

Elon Musk'ın Tesla fabrikasında yüzlerce kişiye koronavirüs bulaştı

Bitcoin açıklamalarıyla son zamanlarda gündeme gelen Elon Musk'un sahibi olduğu Tesla fabrikasında yüzlerce kişide koronavirüs tespit edildi.

15 Mart 2021, Pazartesi 14:15 Son Güncelleme:
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Milyarder iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın fabrikasında üretimin tekrar başlamasıyla birlikte yüzlerce kişide koronavirüs olduğu tespit edildi.

Tesla CEO’su ve ünlü girişimci Elon Musk’ın, kapanma kararına rağmen ABD’nin Kaliforniya’daki fabrikasını yeniden açması üzerine, yüzlerce fabrika çalışanında kovid-19 vakası tespit edildi.

ELON MUSK, KAPANMAYA KARŞI ÇIKMIŞTI

ABD’li ünlü girişimci Tesla CEO’su Elon Musk’ın Kaliforniya eyaletindeki fabrikası koronavirüs tedbrileri kapsamında kapanmasının ardından yeniden açıldı. Mayıs ve Aralık 2020 arasında tesisin bağlı bulunduğu Alameda Halk Sağlığı Birimi’ne yaklaşık 450 Kovid-19 vakası bildirildi. Bu rakamın Aralık ayında ise 125’e çıktığı ortaya çıktı. 10 bin kişinin çalıştığı fabrikada, artan vakalara karşı Musk, zorunlu kapamaya karşı mücadele ederek, otomobil üretimine devam edilmesi gerektiğini savunmuştu.

"TUTUKLANACAK BİRİ VARSA O DA BENİM"

Elon Musk Twitter hesabından geçen Mayıs ayında yaptığı paylaşımda "Tesla, Alameda County kurallarına aykırı olarak üretime bugün yeniden başlıyor. Herkesle aynı çizgide olacağım. Tutuklanan biri varsa, onun sadece ben olmasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.


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