Emekli adayının kredisi hazır

9 Haziran 2021’de yürürlüğe giren 7326 sayılı yapılandırma kanunuyla Nisan 2021’den önceki sigorta prim ve vergi borcu ile idari para cezalarının küçük bir enflasyon farkıyla ödenmesi sağlanmıştı. Yasanın getirdiği en önemli avantajlardan biri de Bağkur borcu olanlara yönelikti. Yasa Bağkur'lulara iki yönden avantaj sağlıyor.

İHYA İMKANINI KAÇIRMAYIN

Birincisi; prim borcunu ödemek istemeyenlerin borçlu oldukları dönem donduruluyor yani borç gözükmüyor, siliniyor. Bu kişilerin başvuruda bulunması gerekmiyor. İkincisi ise daha önce dondurulan sigortalılık sürelerini ihya (canlandırma) etmek isteyenleri kapsıyor. Bu kişilerin 1 Kasım’a kadar başvuru hakkı var.

SGK İLE PROTOKOL İMZASI

Bağkur’lu deyince akla esnaf geliyor. Malum esnafın son 1.5 yılda işleri pandemi nedeniyle iyi gitmedi. Yeterli bütçesi olamadığından yapılandırmanın sunduğu avantajdan bile yararlanamayanlar oldu. Hatta borcu ihya ederek kapatıp hemen emekli olacak 32 bin sigortalı var. İşte bu zor durumdaki Bağkur'luya destek için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile kamu bankaları arasında dün kredi protokolü imzalandı.

FAİZ YÜZDE 1.55 VADE İSE 36 AY

İmza töreninde konuşan SGK Başkanı İsmail Yılmaz, protokolle ilgili detayları paylaştı. Buna göre; yapılandırdıkları prim borçlarını ya da ihya edilecek sürelere ilişkin borçlarını ödemeleri halinde emekli olup aylık bağlatabilecek durumda olanlara Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank aracılığıyla kredi verilecek. Yani krediyle emeklilik imkanı sağlanacak. Bunun için borcun peşin ödeneceği 1 Kasım’a kadar başvuru yapılabilecek. Kredinin aylık faizi yüzde 1.55, vadesi ise 36 ay olarak uygulanacak. Kredi taksitleri de bağlanacak emekli maaşından kesilerek ödenecek.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda Bağkur’dan (4B) emekli maaşı bağlanabilecek sigortalılar.

Bağkur borcunu ödemesi durumunda SSK’dan (4A) emekli aylığı bağlanabilecek sigortalılar.

Ek-5 ve ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda maaş bağlanabilecek sigortalılar.

Hizmet borçlanmasını ödemesi halinde emekli aylığı bağlanabilecek sigortalılar.

Durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar krediden yararlanabilecek.