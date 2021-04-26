Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen haftalarda emekli ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacağı müjdesi vermişti.Şiimdi gözler o zamda. Erdoğan "Bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini Mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de Temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz" demişti. Bu nedenle oranın en kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Peki ne kadarlık bir zam bekleniyor? Neye göre hesaplama yapılacak? Bu konu henüz net değil ama ortaya atılan bazı senaryolar, formüller var.

Birinci formül 6 ayda bir enflasyon artışının yansıtılması. İlk ikramiyeye Ocak'taki yüzde 8.36 oranının yansıması. İkinci ikramiyeye de Temmuz'da belli olacak olan yeni 6 aylık enflasyon oranı yansıması.

İkinci formül yıllık enflasyonun yansıtılması. 2020 yılı enflasyonu baz alınırsa bu oran %14.60. İkramiyeden önceki ayda oluşan yıllık enflasyonun yansıtılırsa bu durumunda oran değişecek

Ve üçüncü formül. Türkiye Emekliler Derneği'nin önerisi ile 2018 yılından bu yana gerçekleşen enflasyonun ikramiyelere yansıtılması.

ÖDEMELER RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMLARI ÖNCESİ YAPILIYOR

Mevuctta emekli ikramiyeleri 1000 TL olarak ödeniyordu ancak Cumhurbaşkanı bu yıl enflasyon zammı yapılacağını açıkladı. İkramiyeler yaklaşık 13 milyon emekli ve vefat eden sigortalıların yakınlarına ödeniyor. Ödemeler Ramazan ve Kurban bayramları öncesi yapılıyor ve otomatik olarak emekli maaşı alınan hesaplara yatıyor.



