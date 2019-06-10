Emekli için en az 142 lira zam, 2 bin 522 lira maaş!

Emekliler için Temmuz zammı yaklaşıyor. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olduğundan, emekliler heyecanla bekliyor. Ancak şimdiden ipuçları geliyor. Temmuzda yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak memur emeklilerine, şimdiden çifte zam göründü.

5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerine yüzde 0.99 enflasyon farkı oluştu, zam yüzde 5.99'a ulaştı.

YÜZDE 7.7'YE ÇIKABİLİR

Böylece en düşük aylıkta 142,54 lira artış oluştu. Halen 2 bin 379 lira 59 kuruş olan en düşük maaşın 2 bin 522 lira 13 kuruşa ulaşacağı görüldü. Ancak Haziran enflasyonuna göre bu fark azalacak ya da artacak. Merkez Bankası'nın açıkladığı son beklenti anketindeki tahmine göre ise ilk 6 aylık enflasyon yüzde 6.7 çıkabilecek. Bu durumda memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.7'ye ulaşacak. En düşük maaş da 183 lira artışla 2 bin 562 lira 82 kuruşa yükselecek. (Sabah)