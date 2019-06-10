Emekli için en az 142 lira zam, 2 bin 522 lira maaş!
Milyonlarca emekli merakla temmuz zammı için gün sayıyor. Emekliler için yapılacak zam oranları da yavaş yavaş netleşmeye başladı
Emekliler için Temmuz zammı yaklaşıyor. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olduğundan, emekliler heyecanla bekliyor. Ancak şimdiden ipuçları geliyor. Temmuzda yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak memur emeklilerine, şimdiden çifte zam göründü.
5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerine yüzde 0.99 enflasyon farkı oluştu, zam yüzde 5.99'a ulaştı.
YÜZDE 7.7'YE ÇIKABİLİR
Böylece en düşük aylıkta 142,54 lira artış oluştu. Halen 2 bin 379 lira 59 kuruş olan en düşük maaşın 2 bin 522 lira 13 kuruşa ulaşacağı görüldü. Ancak Haziran enflasyonuna göre bu fark azalacak ya da artacak. Merkez Bankası'nın açıkladığı son beklenti anketindeki tahmine göre ise ilk 6 aylık enflasyon yüzde 6.7 çıkabilecek. Bu durumda memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.7'ye ulaşacak. En düşük maaş da 183 lira artışla 2 bin 562 lira 82 kuruşa yükselecek. (Sabah)