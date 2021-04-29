Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen salı günü yapılan AK Parti MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada bayram ikramiyesi ile ilgili "Ben bin TL artı enflasyon dedim. Şimdi bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 filan gibi oluyor ama bunu inşallah 100'e tamamlayacağız. Yani inşallah 1100 olarak şey yapacağız. Bunu da Meclis'e değil kararnameyle bunu göndereceğim. Çünkü vakit kaybetmeden işi süratle bayrama yetiştirelim istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İKRAMİYE ÖNERGEYE EKLENECEK

Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılacağını duyurduğu zam düzenlemesi, Genel Kurul'da devam eden akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele teklifine önerge ile eklenecek. Teklifte önergeyle 2 yeni madde ihdası gerçekleştirilecek. Buna göre, bayram ikramiyeleri bin liradan bin 100 TL'ye çıkarılacak.

ÇEK İBRAZLARI

Ayrıca Çek Kanunu'na eklenen geçici 2. madde ile Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, ibraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği hükme bağlanacak. 1 Haziran 2021 tarihinden sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecek.

İCRA VE İFLAS TAKİBİ BAŞLATILAMAYACAK

Yeni düzenleme ile 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak; ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak. (Milliyet)