Emekli maaşı en düşük 1500 lira...

Çalışan milyonlarca kişi ne zaman emekli olacağını ve emekli olurken ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu sizlerden gelen soruları yanıtladı...

Soru: 1 Mayıs 1970 doğumluyum. SSK’lı işe giriş tarihim 2 Haziran 1988 olup toplam 5625 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? Primlerim asgari ücretten ödendi. Ne kadar maaş alabilirim? l ZEYNOM1923

Cevap: Sorunuzu erkek okur olduğunuz varsayımına göre cevaplandırıyoruz. Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 gün prim ve 51 yaş şartlarına tabisiniz. Süre ve prim şartını sağladığınızdan, bundan sonra prim ödemeseniz de 51 yaşınızı dolduracağınız 1 Mayıs 2021’de emekli olabilirsiniz.

Emekli aylığı tutarı prim ödeme dönemine göre değişir. Çünkü 2000’den önce, 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2008 arası ve 1 Ekim 2008’den emekli olunacak tarihe kadar ödenecek prim emekli aylığını farklı ağırlıkta etkiliyor. Ancak emekli aylığı olarak 1.500 liradan az ödeme yapılmadığını belirtebiliriz. 1.500 TL’den az aylık almazsınız.

BORÇLANMA YAPAN 6 AY BEKLEMEK ZORUNDA

Soru: 18 Şubat 1963 doğumluyum. SSK girişim 7 Temmuz 1983. 1983-1989 arasında 149 gün SSK hizmetim var. 1987-1988 tarihleri arasında 12 ayı yedek subay olmak üzere 16 ay askerlik yaptım. Buradan 82 gün fiili hizmet zammı verilmiş. 9 Şubat 1998’den itibaren de 657 sayılı kanuna tabi devlet memuru olarak çalışmaya başladım, halen çalışmaktayım. Ne zaman emekli olabilirim? Veysel ÇAYIR

Cevap: Emekli Sandığı’nda emekli olmak için 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. Emekli olmak için aranan yaşınızı doldurmanıza rağmen hizmet sürenizi tamamlamamışsınız. Bundan sonra 4 ay daha maaş aldıktan sonra yani (15 Haziran 2021 maaşınızı alıp) emeklilik talebinde bulunabilirsiniz.Ayrıca 6 ay önce 4 ay olan yedek subay okulu sürenizi borçlanmış olsaydınız bugün itibarıyla emekli olabilirdiniz. Ancak Emekli Sandığı’nda borçlanma yapanlar 6 ay geçtikten sonra emekli olabildiğinden bugün yedek subay okul sürenizi borçlansanız bile 6 ay beklemeniz gerekecek. Sonuçta 15 Haziran 2021 maaşınızı alınca istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz.

NİSAN 2021’DE EMEKLİLİK MÜMKÜN

SORU: 29 Nisan 1971 doğumlu bayanım. 14 Ocak 1994 tarihinde Emekli Sandığı’na bağlı olarak kamuda çalışmaya başladım. 1553 gün çalıştıktan sonra istifa ederek, 9 Şubat 1999’da SSK’lı olarak özel sektöre geçtim. Burada da 5391 prim günüm var. Toplam gün sayım 6944. Fakat Emekli Sandığı’na bağlı çalıştığım günleri e-Devlet üzerinden sorguladığımda göremiyorum. Şu an çalışmıyorum. Vefat etmiş babamdan yetim aylığı (Emekli Sandığı) alıyorum. Acaba ne zaman emekli olabilirim? Özgür UZUN

CEVAP: Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabisiniz. Süre ve prim şartını sağladığınızdan 50 yaşı dolduracağınız 29 Nisan 2021’de emekli olabilirsiniz. Emekli Sandığı hizmetlerinin tamamı henüz elektronik ortama aktarılmadığından Emekli Sandığı’ndaki hizmetiniz çalıştığınız kamu kurumunda görünür. Emekli olacağınız zaman SGK’ya devredilir.