Emekli maaşı zammının belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili oluyor. 4 aylık enflasyon rakamlarının ortaya çıkması sonrasında ve temmuz ayına yaklaşırken emekliler zamlarına gelecek olan zamları araştırmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zammı merak ediliyor. Enflasyon farkı ile zam alacak memur ve emekliler süreçteki son durumu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon rakamları öncesi enflasyon farkı ne durumda? Peki emekli maaş zammı ne kadar olacak 2021? Memur zam oranı ne kadar olacak?

Şimdiye kadar 4 aylın enflasyon rakamları belli oldu. Temmuz ayında yapılacak olan emekli maaş zammında enflasyon rakamları etki olacak. Açıklanan 4 aylık enflasyon oranına göre yüzde 5.45 çıktı.

SSK BAĞKUR EMEKLİ ZAM ORANI 2021

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak öne çıktı. Sabah'ın haberine göre; bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

Hem gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesaplandı. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 551 liraya yükselecek.7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya çıkacak.

MEMUR ZAM ORANI 2021 NE KADAR OLACAK?

Yapılan toplu sözleşme ile beraber 2021 senesinin ilk 6 ayı için memurlar yüzde 3 zam aldı. Mayıs ve haziran ayı rakamlarının da açıklanmasından sonra enflasyonda toplamda yüzde 3'ü geçen kısım zam olarak yansıyacak. Bu oran şimdilik yüzde 3+2.45. Ancak kesin oran için Mayıs ve Haziran rakamları da beklenecek.