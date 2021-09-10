Emekli maaşını taşıyana 1000 lira, Kuveyt Türk duyurdu...

Emeklilere, Kuveyt Türk’ten emekli maaşı taşıma paketi geldi. Hazırlanan paket, emeklilere yönelik cazip avantajlar içeriyor. Hem emekli maaşlarını Kuveyt Türk’ten alan eski müşterilerin hem de yeni başvuru yapanların faydalanabileceği fırsatlar arasında 1.000 TL’ye varan promosyonun yanı sıra, emekli maaşlarına 7/24 tüm ATM’lerden ulaşabilme imkanı da bulunuyor…

EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA PAKETİ FIRSATLARI

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, emeklilere yönelik cazip avantajlar içeren emekli maaşı taşıma paketi hazırladı. Bu paket ile SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, Bağ-Kur) ödemelerini Kuveyt Türk aracılığıyla almakta olan ve yeni başvuruda bulunan tüm müşterilere, katılım finans ilkelerine uygun olarak promosyon ödemesi yapılacak. Bu kapsamda,

1.500 TL’ye kadar emekli aylığı alanlara 750 TL,

1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL,

2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara ise 1.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Maaşlarına 7 gün 24 saat boyunca Kuveyt Türk ATM'leri ve diğer tüm banka ATM'lerinden kolaylıkla ulaşma imkânı da bulan müşteriler, aynı zamanda ortak ATM’lerden işlem başına 2.000 TL olmak üzere ayda 2 defa ücretsiz para çekebilecek.

EMEKLİLERE ÖZEL DANIŞMA HATTI

Kuveyt Türk’ün emeklilere sunduğu hizmetler arasında bulunan Sağlam Kart da banka müşterilerine alışverişlerinde kolaylık ve kazanç imkanı sunuyor.

Sağlam Kart’ın yıllık kart aidatı bulunmuyor ve yılsonuna kadar yapılan ilk 100 TL ve üzeri market alışverişinde 20 TL Altın Puan fırsatı sunuyor. Ayrıca, Sağlam Kart ile yapılan sağlık ve eğitim harcamalarında vade farksız 5 taksit kolaylığından yararlanabiliyor.

Aynı zamanda dijital kanallardan yapılan para transferi (havale ve EFT) işlemlerinden de ücret alınmazken, maaş hesabından ya da müşteriye özel ayrıcalık sağlayan Sağlam Kart’tan hiçbir komisyon ücreti ödenmeden kolaylıkla fatura talimatları verilerek faturaların otomatik ve zamanında ödenmesi sağlanıyor.

Tüm bunlara ek olarak Kuveyt Türk, emekli müşterilerine “0262 723 49 19-Emekli Danışma Hattı” hizmeti sunarak doğrudan müşteri temsilcisine bağlanma hizmeti de sağlıyor. Kuveyt Türk’ün sunduğu ayrıcalıklardan faydalanmak isteyen emeklilerin, emekli maaşının e-Devlet üzerinden ya da tüm Kuveyt Türk şubeleri aracılığıyla taşıması yeterli oluyor.