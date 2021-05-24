Emekli, memur ve işçilere zam! Milyonlar bekliyordu...

Kamuda çalışan yaklaşık 700 binden fazla işçi için yakında toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanacak. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-iş) toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçiler lehine daha iyi sonuç sağlayabilmek için ortak çalışma kararı almıştı. Sendikalar, kamudaki işçiye 2021-2022’de yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi ortak taleplerini oluşturdu.

BAKANLIĞA SUNULACAK

Bir önceki sözleşme döneminde 200 bin kişiyi kapsayan görüşmeler, bu dönem taşeron sisteminden kamuda kadroya geçenlerin de dahil olması nedeniyle 700 binden fazla işçiyi doğrudan ilgilendiriyor. Konfederasyonlar; bakanlık, üniversite, hastane, karayolları, demiryolları ve şeker fabrikalarının da aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bu işçilerin mali ve sosyal haklarını içeren taleplerini yakında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunacak.

EK ÜCRET VE TAYİN TALEBİ

Taleplerin arasında zam oranının yanı sıra en düşük ücretlerin yükseltilmesi isteği öne çıkıyor. Sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi ve bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasının da aralarında olduğu taleplerin bakanlığa sunulmasıyla resmi olarak başlayacak pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

Öte yandan, yaklaşık 3.5 milyon memur ile 5.5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2021-2022 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri ise 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

NE OLMUŞTU?

Hükümet ile Türk-İş arasında 2019’da imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi ile ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise 2019’un ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020’nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3’er ve enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.