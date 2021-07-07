Emekli memura güzel haber! Hem zam hem fark...

Her bir dönemin son 6 aylık enflasyon rakamı toplu sözleşme zammını aşıyorsa fark da ekleniyor. Toplu sözleşmeye göre; memur emeklisi ocakta yüzde 3 zam almıştı, temmuz ayından geçerli olmak üzere de maaşlara yüzde 3 zam yapılacak.

YÜZDE 8.45’İ BULDU

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) önceki gün açıkladığı verilerine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 8.45 oldu. Bu da ocak toplu sözleşme zammı olan yüzde 3’ün aşıldığı anlamına geliyor.

Bir başka deyişle memurlara ve memur emeklisine temmuz itibarıyla yüzde 3 zamma ek olarak yüzde 5.45’lik (8.45-3=5.45) fark eklenecek. Böylece farkla birlikte toplam zam yüzde 8.45 olacak. Bu zam da Ocak 2022’ye kadar geçerli.

BAYRAMDAN ÖNCE ÖDEME

Sayıları 2.5 milyonu bulan memur emeklisi maaşını doğum tarihine göre 1-5 Temmuz arasında çekti. Enflasyon ayın 5’inde açıklandığından farklar maaş yatma zamanına yetişmedi. Zam ve enflasyon farkının Kurban Bayramı öncesi SGK’nın belirleyeceği bir tarihte ayrıca hesaba yatması bekleniyor.

Zamla birlikte en düşük memur emekli maaşı 3.020 liradan 3.184 liraya çıkacak. Diğer tüm memur emeklilerinin derece, kademe, hizmet yılı ve branşlara göre kuruşu kuruşuna maaşlarını bugün itibarıyla POSTA’da yayımlayacağız.