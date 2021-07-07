Ekonomi Emekli memura güzel haber! Hem zam hem fark...

Emekli memura güzel haber! Hem zam hem fark...

Ekonomi

Emekli memura güzel haber! Hem zam hem fark...

Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerine göre belirleniyor. Burada anlaşılan zam oranları maaşlara ocak ve temmuz aylarında yansıtılıyor.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Her bir dönemin son 6 aylık enflasyon rakamı toplu sözleşme zammını aşıyorsa fark da ekleniyor. Toplu sözleşmeye göre; memur emeklisi ocakta yüzde 3 zam almıştı, temmuz ayından geçerli olmak üzere de maaşlara yüzde 3 zam yapılacak.

YÜZDE 8.45’İ BULDU

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) önceki gün açıkladığı verilerine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 8.45 oldu. Bu da ocak toplu sözleşme zammı olan yüzde 3’ün aşıldığı anlamına geliyor.

Bir başka deyişle memurlara ve memur emeklisine temmuz itibarıyla yüzde 3 zamma ek olarak yüzde 5.45’lik (8.45-3=5.45) fark eklenecek. Böylece farkla birlikte toplam zam yüzde 8.45 olacak. Bu zam da Ocak 2022’ye kadar geçerli.

BAYRAMDAN ÖNCE ÖDEME

Sayıları 2.5 milyonu bulan memur emeklisi maaşını doğum tarihine göre 1-5 Temmuz arasında çekti. Enflasyon ayın 5’inde açıklandığından farklar maaş yatma zamanına yetişmedi. Zam ve enflasyon farkının Kurban Bayramı öncesi SGK’nın belirleyeceği bir tarihte ayrıca hesaba yatması bekleniyor.

Zamla birlikte en düşük memur emekli maaşı 3.020 liradan 3.184 liraya çıkacak. Diğer tüm memur emeklilerinin derece, kademe, hizmet yılı ve branşlara göre kuruşu kuruşuna maaşlarını bugün itibarıyla POSTA’da yayımlayacağız.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Afganistan’ın Maocu Dışişleri Bakanı arkadaşım: Başka yere benzemez Afganistan bir gayya kuyusudur
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Görevinizden ayrılıp yaşın dolmasını çalışmadan bekleyebilirsiniz
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
2022’de en iddialı ülke Türkiye olacak
Hakan Çelik
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Aşırı sıcakta gıdalara dikkat!
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Girişim hayaline para
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kıdem tazminatına memur zammı