Emekli olabilmek için 53 yaş mümkün

İşte gazetemize gelen sorular ve Ekrem Sarısu'nun verdiği cevaplar...

Soru: 1975 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Ocak 1993. Ancak çok eksik primim var. 1995’te 18 ay askerlik yaptım. Prim eksiğimi borçlanma ile tamamlayabilir miyim? Sizce nasıl bir yol izlemeliyim? l Ahmet ÖZKURT

Cevap: Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödeme gün sayınızı bildirmemişsiniz. 5675 gün prim ve 54 yaş şartlarını birlikte sağlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün. Prim eksiği maalesef borçlanmayla tamamlanamıyor. Sadece askerlik sürenizi borçlanarak priminizi 540 gün artırabilirsiniz. Kalan prim eksiğinizi sigortalı bir işte çalışarak tamamlamanız lazım.

2025’TE EMEKLİSİNİZ

Soru: 1971 doğumluyum. İlk işe başlama tarihim 1 Aralık 1993. Bağkur’la oldum ve 17 yıl 7 ay 27 gün prim ödedim. Sonra SSK’ya geçtim ve hiç boşluk yok. Çalışmaya devam ediyorum. Ne zaman emekli olurum? l Muhammet AK

Cevap: Bağkur’dan sonra SSK’ya 1260 gün prim ödemeniz varsa (hiç boşluğum yok dediğinize göre vardır), SSK’da emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de, 2025’te 54 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

Askerliğiniz hakkında bilgi vermemişsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihiden önce yapmışsanız, 370 gününü borçlanmanız halinde, 53 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.

DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI NELER?

Soru: 1 Haziran 1971 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 2 Ekim 1989. Toplam 4935 gün primim bulunuyor. Bir kızım var. Doğum borçlanması yapacağım. Kızım doğduktan 10 ay sonra işe başladım. Bunu borçlanabiliyorum. Fakat 1991’de bir erkek evladım doğdu ve öldü. Bakmadığım için borçlanamazsın diyorlar. Fakat bazı SGK görevlilerine hesaplattığımda 30 gün borçlanma yapabileceğim söyleniyor. Her gidişimde farklı bir rakam çıkartılıyor. Bu konuyu aydınlatabilir misiniz? l Safiye OKTAY

Cevap: Doğum borçlanması yapabilmek için aranan şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

1) Doğumun sigorta başlangıç tarihinden sonra olması,

2) Doğum tarihinden sonraki iki yıllık sürede prim ödenmeyen günler olması,

3) Borçlanılacak sürede çocuğun yaşaması,

4) Bu şartları taşıması şartıyla bir doğum için en fazla 720 gün, iki doğum için 1440 gün, üç doğum için en fazla 2160 gün borçlanma yapılabiliyor. Sorunuzdan, ilk doğumunuz sonrasında 10 ay çalışmadığınızdan 10 aylık borçlanma yapabildiğiniz anlaşılıyor. Vefat eden çocuğunuz için de; doğum tarihi ile vefat ettiği tarih arasındaki süreyi borçlanabilirsiniz.

Bu süre bir aysa bir ay, beş aysa beş ayı borçlanabilirsiniz. Sonuç olarak 440 gün daha prim ödeyerek (veya doğum borçlanması yaparak) priminizi 5375 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz (20 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 46 yaş şartlarına tabi olarak).

53 YAŞI DOLDURUYORSANIZ EMEKLİLİĞİNİZ MÜMKÜN

Soru: İlk sigorta başlangıç tarihim 1 Kasım 1991 olup 8000 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? l Murat GÜNEY

Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ödeme ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. Doğum ve askerliğiniz hakkında bilgi vermemişsiniz. Süre ve prim şartını sağladığınızdan 53 yaşınızı dolduruyorsanız istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz. Doldurmuyorsanız bundan sonra prim ödemeseniz bile, 53 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.



