Emekli olamayana maaş!

Kimler yararlanabilir?

İlk koşul 65 yaşını doldurmuş olmak. Sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık alınmıyor olması gerek.

Nereye başvuru yapılmalı?

Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılmalı. Başvuruların şahsen ve yazılı olarak yapılması gerekiyor.

Başvuru kaç günde sonuçlanır?

Başvuru yapılan tarih sonrası bir ay içerisinde işlemlerin sonuçlanması gerekiyor.

Emekliler alabilir mi?

Hayır emekliler yararlanamaz. 65 yaş aylığı alabilmek için malullük aylığı, yetim aylığı, dul aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri de alınmıyor olması şartları da var.

EN AZ YÜZDE 40 ENGELLİ İSE

Engelliye de ödenir mi?

Evet. 2022 aylığı kapsamında engelliye de ödeme var. Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin rapor oranı en az yüzde 40 olmalı. 65 yaşından büyük olanlarda ise en az yüzde 70 engelli olma şartı var.

Engelli için ne kadar ödenir?

Sigortalı olarak çalışan veya SGK’dan gelir veya aylık alan engellilere aylık bağlanmıyor. Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin 609 liradan az olması gerekiyor. Yüzde 40 ila yüzde 69 engellilik oranı bulunan engellilere 509 TL (üç aylık 1527 TL), yüzde 70 ve üstü engellilik oranı olan ve başkasının bakımına muhtaç engellilere ise 764 TL (üç aylık 2 bin 229 TL) bağlanıyor. 18 yaşından küçük engellilerin kendilerine değil, yakınlarına engelli aylığı bağlanıyor.

Evde bakım parası ne kadar?

Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 engeli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesidir. Raporda ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması şarttır. Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişiyle engelli arasında kan bağı bulunması da şart. Engellisine bakan kişiye aylık 1305 lira ödeme yapılıyor.

KİŞİ BAŞI GELİR SINIRI

Muhtaçlık değerlendirmesi nasıl yapılır?

Yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılıyor. Buna göre; kişi başına gelir 609 liranın altındaysa aylık bağlanır. Eş ve başvuranın gelir toplamı 1218 lirayı aşıyorsa aylık bağlanmaz.

Ödeme ne kadar?

65 yaş aylığı bu yıl 637 TL. Daha önce üç ayda bir bu tutar kadar ödeme yapılıyordu. Son dönemde önemli ölçüde arttı. Artık her ay 637 lira ödeniyor.

Ödeme ne zaman yapılır?

Doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olanlar 5’inde, 1-6 arası olanlar 6’sında, 2-7 arasında olanlar 7’sinde, 3-8 olanlar 8’inde ve 4-9 arası olanlar 9’unda ödeme alır.

Adres değişirse aylık kesilir mi?

Evet. Ama 1 yıl içerisinde başvuruda bulunulması ve yeni adresin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bildirilmesi durumunda, değerlendirme sonucu aylık alma şartları devam ediyorsa kesilen aylık tekrar bağlanır. POSTA-EKONOMİ