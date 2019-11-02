Emekli ve dar gelirliye bedava kaplıca

Gülten Uğurlu/POSTA

Havalar soğudu, kaplıca mevsimi de açıldı. Emeklinin ve dar gelirlinin kaplıca tedavisi parası devletten. Refakatçi ve gündelik masraflar da devlet tarafından ödenenler listesinde...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalının sağlıkla ilgili muayene, tedavi ve ilaç ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca yaşlı ve muhtaç hastaya evde bakım hizmeti, hastaya evinde bakan yakınına da aylık 1383 lira para vermek gibi imkanlar da sağlıyor. Hatta çoğu kişi tarafından pek bilinmese de kaplıca tedavileri de sağlık sigortası yardımları kapsamında. Emekli, dar gelirli ve hasta olanların yararlanabileceği termal tesis hakkınızı kullanın!

TERMAL ZENGİNLİK

Özellikle kış ve bahar ayları kaplıca mevsimi. Cilt hastalıkları, akciğer, karaciğer, romatizma gibi birçok hastalığı tedavi edici etkisi olan kaplıcalar, suları ve çamur banyolarıyla şifa arayanların vazgeçilmez adresi. Doğal kaynaklar konusunda çok seçenek sunan Türkiye, termal kaynak zenginliği açısından Avrupa’da birinci, dünyada ise 7’nci ülke özelliğine sahip. Türkiye’de 1100 termal kaynağı, 264 ruhsatlı kaplıca tesisi ve 500 termal su imkanı bulunuyor.

YOL PARASI DEVLETTEN

Bu zenginliklerden turistler ve parası olanlar her zaman yararlanabilirken, dar gelirlinin de kaplıcalara ücretsiz gitmesi mümkün. Yani kaplıca giderlerinin de Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olmasından dolayı, kaplıca paranızı devlet ödüyor. Hatta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gerekli şartları sağlayan kişilerin kaplıca tedavisinin yanı sıra yol, refakatçi ve gündelik masraflarını da karşılıyor.

BU ŞARTLAR GEREKİYOR

✘Sağlık kurulu raporu olmalı.

✘Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 işgünü içinde, kaplıca tesisine müracaat edilmeli.

✘Bu süre aşılırsa 6 ay içinde sevk belgesi gerekiyor.

✘Yol giderinin ödenmesinde, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınıyor.

✘Raporda/sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde, refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri karşılanıyor.

✘Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığı’nca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebiliyor. Bunun dışındakiler ödeme kapsamın dışında.

✘Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) masraflarını ödeyeceği kaplıca tesislerinin listesine, sgk.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

HANGİ GİDERLER KARŞILANIYOR?

✘Kaplıcaya gidilmesi için yol parası. Otobüs ile gidilmiş ise otobüs bileti saklanmalı.

✘Günlük giderler için gündelik (yılsonuna kadar yaklaşık 28 lira)

✘Refakatçı yol ve gündelikleri.