Emekli ve memurun alacağı fark belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu’nun Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı da netleşmiş oldu.
Memur ve memur emeklileri TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasını bekliyordu. TÜİK’in açıkladığı rakamlarda yüzde 5’in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıyor.
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına ne kadar zam geleceği de belli oldu.
Maaş miktarları
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak.
En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak.
En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak.
En düşük memur emeklisi 3 bin 510 lira alacak.