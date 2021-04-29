TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddeler ve yasalar şu şekilde: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya çıkarılmasını içeren madde kabul edildi.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun teklifi görüşmelerinde, ibraz süresinin son günü 30 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasına isabet eden çeklerin bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği, yine bu tarihler arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacağı, ihtiyati haciz kararı verilemeyeceği, başlamış olanların duracağı ve kamu alacakları hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacağına dair madde kabul edildi.

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