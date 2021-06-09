Bankalar özellikle emekliler için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu fırsatlardan en çok rağbet göreni de kredi imkanı oldu. SGK ya da BAĞ-KUR emeklisi olan vatandaşlarla birlikte malulen emekli olanların da kullanabileceği kredi fırsatı için bankalar birtakım şartlar belirlemiş durumda. Peki, emeklilere kredi veren bankalar hangileri? İşte emekliye kredi şartları…

EMEKLİLERE KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Emeklilere kredi veren bankaların listesi aşağıdaki gibidir. Gerekli şartları taşıyan vatandaşlar, emeklilere kredi fırsatından yararlanmak için bu bankalara başvuru yapabilir.

Ziraat Katılım, (KAR PAYI)

Albaraka Türk Katılım Bankası, (KAR PAYI)

Türkiye Finans Katılım Bankası (KAR PAYI)

EMEKLİYE KREDİ ŞARTLARI NELER?

Emeklilere kredi veren Ziraat Katılım, Albaraka Türk Katılım Bankası ve Türkiye Finans Katılım Bankası’nın bazı şartları bulunuyor.

Bu şartlardan en önemlisi; aylık taksitler, emeklinin maaşının %70 oranını aşmamalı

Kişinin, kredi çekmek istediği bankadan başka herhangi bir bankada kredisi olmamalı.

Kredi çekmeyen isteyen emekli 75 yaşından büyük olmamalı.

Kredi çekmek isteyen emeklinin sicili temiz olmalı

Kredi çekecek emeklinin üstünde hiçbir biçimde icra veya kırmızı kalem bulunmamalı

Emekli, herhangi bir bankanın kara listesinde olmamalı

Faizsiz kredi başvurusu yapan emekli başka bir yerde çalışıyorsa kazancını bankaya ibraz etmeli.

Bankanın ipotek istemesi halinde emekli, eşinden izin belgesi almalı

EMEKLİYE KREDİ NASIL HESAPLANIR?

Emeklilere kredi veren bankalar kredi işlemlerine başlamadan önce emeklinin maaşına göre hesaplamalar gerçekleştirir. Bu hesaplamalara göre, örneğin 1000 lira emekli maaşı alan kişiler aylık 500 lira ödemeli kredi imkanından yararlanabiliyor.

Bin 500 lira emekli maaşı alanlar için aylık ödeme miktarı 650 lira olan kredi imkanları sağlanabiliyor. Aylık 2 bin 500 lira ve üstü emekli maaşı alan emekliler için aylık ödemesi 750 lira miktarında kredi imkanları sunulabiliyor.

Sonuç olarak, emeklinin aldığı emekli maaşı ne kadar yüksek olursa çekebileceği kredi de artıyor.