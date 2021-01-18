Emeklilere yarın maaş zammının yanında ek ödeme zammı da verilecek
Aralık aynıda belirlenen enflasyon rakamları ile memur emekliler yüzde 7,36 oranında, işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,36 oranında zam aldı. Zamlı maaşlar yarından itibaren yatmaya başlayacak. Emeklilere maaş zammının yanında ek ödeme zammı da verilecek.
18 Ocak 2021, Pazartesi 13:22 Son Güncelleme:
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8,36, memur emeklilerinin maaşına ise yüzde 7,36 zam geldi. Emekliler aldıkları maaş zammının üzerine bir de ek ödeme zammı aldı. Emekli maaşı 1.554 liranın altındakilere yüzde 5, üstündekilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak.
Emekliler ek ödemenin arttırılmasını istiyor
Vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede emekliler yeni artış beklentisi de taşıyor. Emekliler, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.
Talep hayata geçerse ek ödeme tutarı ikiye katlanacak
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.