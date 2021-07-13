Ekonomi Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri yatmaya başladı

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri yatmaya başladı

Ekonomi

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri yatmaya başladı

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başladı. Emekli ikramiyeleri 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. SSK emeklileri için ikramiyeler ödeniyor. Bağ-Kur emeklileri Kurban Bayramı ikramiyelerini ne zaman alacak?

13 Temmuz 2021, Salı 10:54 Son Güncelleme:
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Emekli ikramiyesi son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

SSK EMEKLİLERİNİN İKARMİYELERİ YATIRILIYOR

Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıkları; SSK emeklileri için hesaplara yatmaya başladı. 

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ÖDEMEMELERİ NE ZAMAN?

Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 16 Temmuz’da gerçekleşecek.

Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkı, Temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 15 Temmuz’da birlikte ödenecek.


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