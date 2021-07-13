Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri yatmaya başladı

Emekli ikramiyesi son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

SSK EMEKLİLERİNİN İKARMİYELERİ YATIRILIYOR

Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıkları; SSK emeklileri için hesaplara yatmaya başladı.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ÖDEMEMELERİ NE ZAMAN?

Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 16 Temmuz’da gerçekleşecek.

Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkı, Temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 15 Temmuz’da birlikte ödenecek.



