Ekonomi Emeklilerin ve memurların alacağı zamlar belli oldu

Emeklilerin ve memurların alacağı zamlar belli oldu

Ekonomi

Emeklilerin ve memurların alacağı zamlar belli oldu

Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu. Böylece SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin alacakları zamlar da netleşti. Emekliler, Ocak-Haziran döneminde maaşlarını yüzde 8.36 zamlı alacak. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak. İşte detaylar...

04 Ocak 2021, Pazartesi 10:17 Son Güncelleme:
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10 milyona yakın SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.

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TÜİK, 2020 Temmuz-Aralık enflasyonunu açıkladı ve zamlar da netleşti. Buna göre işçi ve Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 8.36 zamlı alacaklar.

NOT: Tabloda 2020 Aralık maaşa yansıyan zam tutarı, temmuz ayındaki 5.75 zam oranı üzerinden hesaplanmıştır. Zam oranı hesaplamasında ek ödemeler de dahil edilmiştir.

Yılın ilk ayında zamlı maaşlarını alacaklar 

Emekli ve memur maaş zammı ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. Böylece milyonlarca vatandaş 2021 yılının ilk ayında zamlı maaşları hesaplarında görecek.

Kıdem tazminatları artıyor 

Memur maaşlarında yapılacak zam ayrıca kıdem tazminatı tavanını da belirliyor. Böylece milyonlarca işçinin 2021 yılında alacağı kıdem tazminatı tavanı yükselecek. 2020 yılının ikinci yarısında uygulanan kıdem tazminatı tavanı 7 bin 117 lira 17 kuruş olmuştu. Bu rakama da memurlara yapılan artış oranında zam geliyor. Böylece 2021 yılında işten ayrılanların alacakları yıllık en yüksek tazminat miktarı yükselmiş olacak.



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