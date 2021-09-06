Emeklilik imkanı! Günde 2.39 liraya SGK karşılıyor...

Eskiden ev hizmetlerinde çalışanlar ücretli ve sürekli çalışıyorsa sigortalı olabiliyordu. 1 Nisan 2015’te yürürlüğe giren yasa ile ev hizmetlerinde sürekli çalışmayanlara da sigorta hakkı tanındı. Burdaki sınır ise 10 gün. Yani ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında sigorta primleri ödeniyor. Daha uzun süre çalışanın ise emeklilik de dahil tüm sigorta kolu primleri yatırılıyor.

NELERİ KAPSIYOR?

Aileler, 10 güne kadar çalıştırdıkları sigortalılar için işveren sayılmıyor. 10 günden az çalıştırılan yani en fazla 9 gün çalıştırılanlar yönünden günlük kazancın yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeniyor. Bunun da güncel tutarı 2.39 lira. Yani SGK sadece 2.39 liralık sigorta karşılığında iş kazasına uğrayan işçinin tedavi giderlerini karşılıyor. Ayda 10 günden az süreyle gündelikçi çalıştıranlar sigorta yaptırmazlarsa bir ceza yok. Ancak sigorta, iş kazası halinde hem gündelikçiye hem de ev sahibine güvence sağlıyor.

MEVCUT MAAŞ KESİLMEZ

Herhangi bir çalışması olmayanlar, isteye bağlı sigortalılar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) aylık ve gelir alanlar 10 günden az çalışabilir. Emekli ve yetim aylığı olanlar bu şekilde çalışırsa maaşları kesilmiyor. Bunlardan ayrıca uzun vade ve Genel Sağlık Sigortası primi alınmıyor.

HANGİ İŞLER VAR?

Temizlik, ütü, yemek yapmak, çamaşır, bulaşık yıkamak, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması işleri ev hizmeti sayılıyor.

BİR MESAJLA YAPILABİLİYOR

SMS ile işlemin iki aşaması var. İlk olarak; işveren tescil ve kayıt işlemi için önce bir defaya mahsus olmak üzere kendi TC kimlik numarasını yazıp ‘5510’a SMS atarak kayıt yapıyor. İşveren, ikinci olarak ise ayda 10 günden az çalıştırılan gündelikçinin TC kimlik numarası ve çalıştırılan gün sayısını (örneğin 5) yazarak yine ‘5510’a SMS gönderiyor. Onay SMS’i geldikten sonra prim ödeme işlemine geçiliyor. SMS yönteminin dışında, form doldurarak sosyal güvenlik merkezlerinden veya e-Devlet üzerinden sigorta yaptırmak da mümkün.

EMEKLİLİK İMKANI

Ev işlerinde 10 günden daha az çalışanlar isterlerse, iş kazası ve meslek hastalığı primleri dışında yaşlılık, malullük, ölüm, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini kendileri ödeyerek, emeklilik ve maaş hakkı da kazanabilirler. Bu tutar, 30 gün için 1162.69 lira. Ödemenin de takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya yatırılması gerekiyor.